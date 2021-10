Genshin Impact a 120FPS? L’esclusiva è di alcuni prodotti Apple

Genshin Impact è uno dei titoli cross-platform più conosciuti e popolari degli ultimi anni. La possibilità di poter continuare la propria avventura indipendentemente dalla piattaforma su cui ci si trova (PC, PlayStation, smartphone o tablet) lo ha reso uno dei giochi più scaricati sulle piattaforme mobile.

L’applicazione per smartphone e tablet è stata recentemente aggiornata introducendo il supporto al framerate di 120fps su alcuni specifici prodotti Apple. E Android?

MiHoYo ha iniziato a distribuire l’aggiornamento 2.2 di Genshin Impact per Android e iOS. La nuova versione del famoso RPG porta con sé diverse novità, tra cui un nuovo personaggio, una nuova location, nuovi armi, mostri e altro ancora. Mentre queste nuove caratteristiche sono disponibili su tutte le piattaforme su cui è possibile giocare, l’aggiornamento include però una funzione esclusiva di alcuni dispositivi iOS e iPadOS: il supporto ai 120fps.

Come sottolineato dai colleghi d’oltreoceano di 9to5Mac, l’impostazione per sbloccare la versione ad alta frequenza di aggiornamento di Genshin Impact 2.2 è disponibile su tutti i prodotti Apple dotati di display ProMotion quindi:

Questa è una notizia interessante in quanto questi sono i primi dispositivi in assoluto che possono eseguire Genshin Impact a 120fps. Nonostante il gioco sia disponibile per Android, PlayStation e PC Windows, offre solo le modalità 24fps, 30fps e 60fps su queste piattaforme. Quindi, anche se avete uno smartphone Android con un display a 120Hz, non potete giocare a Genshin Impact a 120fps.

Questa situazione potrebbe cambiare molto presto, ora che MiHoYo ha aggiunto la nuova modalità per i dispositivi iOS e iPad OS, ma al momento MiHoYo non ha condiviso alcuna informazione ufficiale sul rilascio della nuova modalità a 120fps su altre piattaforme.

Come giocare a Genshin Impact a 120fps

Il primo requisito fondamentale per poter giocare a Genshin Impact a 120fps è quello di avere tra le mani uno dei dispositivi compatibili elencati qui sopra. Una volta fatto ciò, assicuratevi di aver scaricato l’ultimo aggiornamento dall’Apple App Store e avviate il gioco. Fatto ciò vi basterà:

Aprire il menu delle Impostazioni nel gioco

Selezionare Grafica

Nel menu a tendina chiamato FPS selezionare la voce 120