Giga Speed 20 e Giga Speed 50: l’offerta Vodafone per sim dati

Al giorno d’oggi la maggior parte degli operatori italiani di telefonia mobile offre bundle di minuti e giga per la navigazione Internet. In alcuni casi però, si può essere interessati esclusivamente al traffico dati. Con questo presupposto, perché pagare per un servizio inutile per le proprie esigenze? In questo frangente ci viene in aiuto Vodafone, con le sue tariffe e offerte per sim dati. Scopriamo insieme quali sono.

L’offerta Vodafone destinata alle sim dati si differenzia in due piani tariffari differenti. Il primo di questi è Giga Speed 20, che come facilmente intuibile dal nome, include 20 Gb di traffico dati. Tale piano prevede il pagamento di un corrispettivo mensile di 9,99 euro, a cui aggiungere chiaramente il costo di attivazione. Nel dettaglio questa voce ammonta a 19 euro per i già possessori di una sim dati Vodafone, e si riduce a 10 euro per i nuovi clienti.

Il secondo piano tariffario destinato alle sim dati è Giga Speed 50. In questo caso sono inclusi 50 Gb e il corrispettivo mensile sale a 13,99 euro. Invariato invece il costo di attivazione, sia per i già clienti che per i nuovi.

La sim dati permette fin dall’attivazione dell’offerta ricaricabile di navigare in Internet, ed è possibile utilizzarla in più modalità:

inserendola in una chiavetta da collegarsi al computer;

inserendola in un tablet o in uno smartphone dotato di un doppio slot sim;

inserendola all’interno di un modem portatile wi-fi.

La terza opzione chiaramente permette di sfruttare i giga disponibili su più dispositivi contemporaneamente, come avviene per un tradizionale router wireless domestico.

Modem Vodafone per sim dati

Abbiamo detto che per sfruttare i giga disponibili su più terminali in contemporanea è possibile inserire la sim dati all’interno di un modem portatile wi-fi. Il modello proposto da Vodafone ha un costo di 64,90 euro, e una volta effettuato il pagamento, il modem diventa a tutti gli effetti di proprietà del cliente.

Uno dei maggiori pregi di questo modem portatile, è che per funzionare non necessita nemmeno di una presa di corrente elettrica. Questo è possibile grazie alla batteria ricaricabile integrata ad alta capacità. Una volta che il modem si sarà scaricato, sarà sufficiente collegare il caricabatterie come si farebbe con un comunissimo smartphone.

Offerte Vodafone sim dati: i dettagli

Come per altre offerte ricaricabili, anche queste destinate alle sim dati non presentano alcun vincolo sulla durata. Questo vuol dire che il piano mensile potrebbe essere attivato anche per una sola volta all’occorrenza, piuttosto che in maniera continuata o anche discontinua, a seconda delle proprie esigenze di navigazione.

Le sim dati Vodafone permettono il collegamento a Internet in qualsiasi luogo ci si trovi, estero compreso. L’offerta infatti, può essere utilizzata in tutta l’Unione Europea. Questo è valido chiaramente per qualsiasi dispositivo utilizzato. In aggiunta può essere anche attivata l’opzione Passport+.

In questo caso, con un costo di 6 euro si acquista un giga di traffico Internet supplementare che permette di collegarsi anche Extra UE, quindi in ogni parte del mondo in roaming. Una volta esaurito il primo giga, si potrà proseguire la navigazione al costo di 2 euro ogni 100 Mb. Il limite massimo dunque, è di un ulteriore giga.