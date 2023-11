Prezzo BOMBA sul router AVM FRITZ!Box 7590 Wi-Fi 6! Solo 199€

Siete in cerca di un router di stampo professionale che renda la vostra connessione internet reattiva, velocissima e praticamente incrollabile? Allora non potete davvero lasciarvi scappare questa eccezionale offerta Amazon dedicata alll'AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International, un modem router Wi-Fi 6 Dual Band di ultima generazione, capace di raggiungere velocità fino a 3.600 MBit/s, ed oggi in sconto a soli 199.99€, rispetto al prezzo originale di 234€!

Router AVM FRITZ!Box 7590, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Router AVM FRITZ!Box 7590 è la scelta ideale per chiunque necessiti di avere in casa una connessione internet ad alta velocità, sia per uso domestico sia per uso professionale. Grazie alle sue caratteristiche tecnologiche di ultima generazione, è adatto per la gestione di un vasto numero di dispositivi, garantendo una connessione veloce e sicura, ed è per questo che, ad esempio, in ambito domestico può rappresentare una scelta sensatissima per chi lavora da casa in smart working, o semplicemente si diletta spesso in lunghe sessioni di gaming online.

L'accesso alla connessione è semplice e sicuro grazie alle impostazioni di fabbrica del modem, che tra le varie include un firewall preimpostato, e l'accesso remoto via VPN! Nel concreto, parliamo di un router Dual Band estremamente veloce, in grado di raggiungere una velocità di 3.600 MBit/s, con trasmissioni ad alta portata che non vi faranno mancare mai la connessione. Ha la caratteristica di fungere da master della rete Mesh, unendo tutti i punti di accesso Wi-Fi in una unica intelligente e dinamica rete Wi-Fi e, dulcis in fundo, supporta la crittografia Wi-Fi secondo lo standard WPA3 garantendo anche un elevato grado di sicurezza.

In conclusione, parliamo di un router dalle alte prestazioni, oggi reso ancor più appetibile dall'ottima offerta Amazon che, a questo punto, vi invitiamo seriamente a cogliere al volo. Il prezzo originale, del resto, è decisamente non per tutti, ed e sebbene gli sconti nel tempo non siano mancati, trovarlo oggi a meno di 200€ è decisamente un ottimo affare!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!