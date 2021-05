Google all-in sulle fotocamere, Pixel 6 Pro avrà anche una lente periscopica?

La strada che ci porterà alla presentazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro è ancora molto lunga, tuttavia sembra che ormai si sia dato il via ad un fiume di informazioni a riguardo che sarà difficile da fermare. Nuove indiscrezioni e presunte foto reali del futuro smartphone di punta Made by Google sembrano indicare la presenza di una lente periscopica sul retro di Pixel 6 Pro.

La settimana scorsa abbiamo ricondiviso con voi i bellissimi render realizzati da Ian Zelbo (@Rendersbylan) per FTP (Front Page Tech) che ritraggono quelli che fino al momento dell’annuncio ufficiale saranno i presunti Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google. Secondo Jon Prosser, host del canale YouTube, i render sarebbero stati realizzati partendo da delle foto reali degli smartphone di Google utilizzate come fonte.

Prosser non avrebbe ricevuto informazioni riguardo alle specifiche tecniche dei prodotti e anche riguardo alle fotocamere sembrano esserci alcuni dubbi. Un diverso leaker avrebbe condiviso su Twitter alcune immagini reali di quello che dovrebbe essere il comparto fotografico di Pixel 6 Pro e sembrerebbero esserci delle incongruenze con i render mostrati da FPT confermati anche da Max Weinbach.

Le immagini in questione mostrerebbero tre diverse fotocamere, nulla di così dissimile a prima vista da quanto mostrato nei render. Tuttavia osservando meglio si può notare che una di esse ha nelle foto una forma rettangolare.

This Is What I Talked About Raven Aka Pixel 6 Pro's (Ya Pixel 6 Pro Cause There Are Rumours Of That There's No Pixel 5a or 5pro but can't say 100% sure about it) Camera. In 2nd pic. It's something Look Like Microphone Hole on upper of Flash Light But Not Sure What It is. pic.twitter.com/7Ol45OEsQO

