Google, Ambient Mode in arrivo su alcuni smartphone Nokia e Xiaomi

Ambient Mode è la funzione annunciata da Google a IFA 2019 che trasforma lo smartphone o il tablet in uno smart screen, in stile Nest Hub. Al momento del lancio, la funzione è stata resa disponibile solamente per una strettissima cerchia di dispositivi (i tablet Lenovo Smart Tab M8 HD, Yoga Smart Tab e gli smartphone Nokia 7.2 e Nokia 6.2). A quanto pare, Big-G la sta introducendo su altri smartphone Android a marchio Xiaomi e Nokia.

La funzione in questione si attiva solamente quando il dispositivo è in carica e mostra informazioni relative al calendario, al meteo, alle notifiche, ai promemoria oltre ai comandi per la gestione della riproduzione musicale e a quelli per gestire i dispositivi della smart home. Inoltre, lo smartphone (o il tablet) viene sfruttato anche come cornice digitale riproducendo le foto presenti su Google Foto.

Credit - Google

Secondo quanto emerso su Reddit, Ambient Mode è comparso su alcuni Xiaomi Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro in Europa), Pocophone F1 e Nokia 6.1. La piattaforma software a disposizione è – in alcuni casi – Android 9 Pie e in altri Android 10 con ROM personalizzata, come sottolinea un utente possessore di Pocophone F1. A seconda della personalizzazione effettuata dal produttore, poi, la funzione viene configurata in maniera diversa.

Su Nokia 6.1 con Android 9 Pie, l’utente ha avuto accesso all’Ambient Mode recandosi nelle Impostazioni del Display ed entrando in Avanzate. Dalla voce Ambient Display, poi, ha dovuto selezionare l’opzione Sempre accesso durante la ricarica. Mentre sui dispositivi che utilizzano l’ultima versione del sistema del robottino verde, pare che compaia un avviso pop-up che richiede l’installazione della funzione. Tuttavia, questa può essere ritrovata anche nelle impostazioni relative all’assistente Google. Insomma, il procedimento cambia da dispositivo a dispositivo. Nel momento in cui scriviamo, non siamo riusciti a scovare la funzione su nessuno degli smartphone attualmente in nostro possesso.