Google Assistant leggerà ad alta voce i testi delle pagine web in 42 lingue

Google Assistant leggerà ad alta voce il contenuto di qualsiasi pagina web. La funzione è stata mostrata in anteprima al CES di Las Vegas dal colosso di Mountain View che ha intenzione di trasformare il suo assistente virtuale in uno screen reader. Una funzione che potrebbe ritornare utile in molti casi. Pensiamo, per esempio, di dover cercare un contenuto ma di non poter avere gli occhi sullo schermo per leggerlo. Basterà chiederà all’assistente di farlo per noi.

Lo screen reader non è di certo una novità, ma Big-G sostiene di aver migliorato le capacità di analisi della frase di Google Assistant che – ora – dovrebbe pronunciarle in maniera più naturale e più vicina al linguaggio umano. Un aspetto interessante è che potremo chiedere all’assistente di leggere ad alta voce una determinata pagina web in 42 lingue diverse. Per farlo, utilizzerà il servizio di traduzione proprietario, Google Translate.

In futuro, il colosso tecnologico prevede anche di introdurre la funzione di scorrimento automatico delle pagine e la possibilità di evidenziare il testo. Per il momento, però, si è trattato solamente di un’anteprima. Non sappiamo dunque quando verrà effettivamente rilasciata agli utenti. Google ha annunciato altre novità in arrivo sul proprio assistente virtuale, utilizzato ogni mese da oltre 500 milioni di persone.

Entro la fine del 2020, arriveranno le Azioni Pianificate. In pratica, potremo indicare a Google Assistant di eseguire una determinata azione in uno specifico orario. Per esempio, potremo dire “Ehi Google, accendi le luci alle 20” e lo farà automaticamente. Sugli smart display, sarà possibile creare Post-It digitali che verranno raccolti su una unica schermata e potranno essere visualizzati e creati dai membri della famiglia senza la necessità di effettuare il login.

Infine, Big-G ha parlato anche della modalità interprete di cui ci siamo occupati in un precedente articolo. La società californiana ha fatto sapere che sta espandendo questa tecnologia affinché possa essere utilizzata in luoghi come hotel, aeroporti e stadi.