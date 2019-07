Google dà il benvenuto a JBL Link Bar: la soundbar con Android TV e Google Assistant

Google ha annunciato l'arrivo sul mercato di JBL Link Bar, la soundbar con Android TV e Google Assistant che può essere utilizzato anche come smart speaker.

Dopo mesi di attesa, arriva sul mercato JBL Link Bar, la soundbar con a bordo Android TV e Google Assistant. Si tratta di un dispositivo interessante che può essere collegato via cavo a un televisore offrendo la qualità del suono tipica del marchio JBL in accoppiata all’esperienza di Android TV. È un prodotto versatile in quanto può essere utilizzato anche come se fosse un dispositivo Google Home.

Grazie all’integrazione con Google Assistant, infatti, l’utente può impartire dei comandi vocali per controllare non solo il televisore e i contenuti multimediali ma anche tutti i dispositivi connessi alla smart home. Non è necessario avere la TV accesa, JBL Link Bar funziona alla perfezione in maniera indipendente. Basterà un comando vocale per avviare la riproduzione musicale, impostare un timer, rispondere a delle domande o riaccendere la TV. Insomma, fa tutto ciò che siamo abituati a chiedere a prodotti come Google Home e Amazon Alexa.

Non mancano ovviamente la connettività Wi-Fi, Bluetooth, l’integrazione con Chromecast e gli ingressi HDMI. La soundbar, dunque, ha tutte le funzionalità che conosciamo dall’Assistente Google a Google Play e Chromecast oltre a fungere da hub centrale per tutti i tuoi dispositivi domestici intelligenti e console connesse.

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di JBL Link Bar sul suo blog ufficiale senza specificarne disponibilità e prezzi. Tuttavia, il dispositivo risulta essere disponibile negli Stati Uniti già da qualche giorno a un prezzo di 399 dollari.