Google fa scuola di design, iPhone 17 Pro dovrebbe essere così!

Mentre iPhone 16 continua ancora la sua battaglia per guadagnarsi un posto nel mercato, le indiscrezioni sul suo successore, iPhone 17, si fanno sempre più insistenti, delineando un potenziale cambiamento radicale nel design, in particolare per quanto riguarda il comparto fotografico. Un recente leak proveniente dalla Cina, diffuso su Weibo e ripreso da diverse fonti, mostra un presunto frame metallico che anticiperebbe la forma del nuovo modulo fotocamera posteriore, abbandonando il caratteristico "squircle" (un quadrato dagli angoli arrotondati) in favore di una barra rettangolare in alluminio.

Questa indiscrezione, se confermata, rappresenterebbe una delle modifiche estetiche più significative apportate all'iPhone negli ultimi anni, aprendo nuove prospettive sia per le funzionalità fotografiche che per il posizionamento dei componenti interni.

L'immagine trapelata mostra un frame metallico che si presume appartenga a uno dei prodotti della serie iPhone 17. La caratteristica più evidente è la presenza di una barra rettangolare più ampia rispetto al modulo attuale. Secondo quanto riferito dal leaker su Weibo, questa nuova forma sarebbe stata concepita per ospitare la fotocamera ultra-grandangolare al centro della barra, creando al contempo spazio per la "struttura di luce frontale", con ogni probabilità un riferimento ai componenti del Face ID.

Questa affermazione suggerisce una possibile riorganizzazione interna delle componenti, con l'obiettivo di ottimizzare lo spazio e migliorare le prestazioni del sistema di riconoscimento facciale. Un ulteriore dettaglio, emerso dai commenti del leaker, riguarda la presunta implementazione di "space video". Sebbene la traduzione possa risultare imprecisa, si ipotizza che questa espressione si riferisca a un potenziamento delle capacità di registrazione video spaziali (spatial video), una funzionalità già presente nelle serie iPhone 15 Pro e iPhone 16. Tuttavia, la semplice continuazione del supporto a questa tecnologia non rappresenterebbe una novità di per sé, lasciando intendere che Apple potrebbe aver in serbo ulteriori sviluppi in questo ambito.

A corroborare l'attendibilità del leak, si aggiunge il parere di Digital Chat Station, un altro noto leaker attivo su Weibo, che conferma il passaggio al design a barra per la serie iPhone 17, pur rimanendo incerto sulla disposizione delle lenti. Digital Chat Station ha anche pubblicato un rendering non ufficiale che mostra come potrebbe apparire la serie iPhone 17 Pro con questa nuova configurazione. L'immagine mostra un dispositivo con una barra rettangolare che si estende orizzontalmente sul retro, ospitando le diverse fotocamere e i sensori.

Questo rendering ha suscitato un acceso dibattito online, con pareri contrastanti sull'estetica del nuovo design. Alcuni apprezzano il cambiamento e lo considerano un segno di innovazione, mentre altri esprimono perplessità e preferirebbero un approccio più conservativo.

Un aspetto particolarmente interessante sollevato da Digital Chat Station riguarda la possibile influenza di questo cambiamento sul mercato Android. Il leaker prevede che anche i produttori di smartphone Android adotteranno un design simile. Questa previsione non sorprende, considerando la tendenza dei produttori Android a seguire le orme di Apple in termini di design e funzionalità. In questo caso, però, sembra che sia stata Google ad ispirare la casa di Cupertino.

Se questa previsione si avverasse, il mercato si troverebbe invaso da smartphone Android con un aspetto simile all'attuale serie Pixel 9, che presenta già una barra orizzontale per il comparto fotocamera. Questa prospettiva ha generato qualche malumore tra gli appassionati Android, che temono una perdita di identità e originalità per i propri dispositivi preferiti.

L'eventuale adozione del design a barra per il comparto fotocamera dell'iPhone 17 Pro rappresenterebbe un cambiamento significativo nella storia del design degli iPhone. Dopo diverse generazioni caratterizzate da un'estetica relativamente stabile, questa novità potrebbe segnare un punto di svolta, aprendo la strada a nuove tendenze nel settore degli smartphone.

Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta ancora di indiscrezioni e che Apple potrebbe apportare modifiche al design finale. Sarà necessario attendere ulteriori leak e conferme ufficiali per avere un quadro completo delle novità che ci riserverà l'iPhone 17.