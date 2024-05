Google Gemini: arrivano le estensioni e da oggi parla anche Italiano

Il chatbot basato sull'intelligenza artificiale di Google, Gemini, ha ricevuto un significativo aggiornamento, ampliando le sue funzionalità linguistiche e introducendo le estensioni anche in Italia.

Questo update conferma il costante impegno di Google nello sviluppo e nell'espansione di Gemini, che si conferma come uno dei progetti più seguiti dall'azienda.

La novità principale di questo aggiornamento riguarda l'introduzione del supporto a nuove lingue per l'app dedicata di Gemini, consentendo agli utenti nostrani di utilizzare il chatbot anche in Italiano.

Questo ampliamento territoriale riflette l'obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale facilmente accessibile e utilizzabile da un pubblico più ampio, sulla maggior parte dei dispositivi di uso comune.

Inoltre, le estensioni di Gemini sono ora disponibili in più lingue, offrendo agli utenti la possibilità di accedere a informazioni in tempo reale da app e servizi Google come YouTube, Maps, Voli e Hotel in oltre 40 nuove lingue.

Le estensioni di Gmail, Documenti e Drive permettono inoltre di gestire facilmente i contenuti personali e ricevere risposte a riguardo, garantendo agli utenti il controllo totale delle impostazioni della privacy.

Le possibilità offerte dalle estensioni di Gemini sono molteplici e comprendono la pianificazione di viaggi, la ricerca di hotel, l'accesso a informazioni basate sulla posizione tramite Google Maps, l'assistenza nella produttività con Documenti, Drive e Gmail tramite Google Workspace, e la fruizione di consigli in merito ai video su YouTube, oltre alla possibilità di porre domande e ricevere risposte proprio sui contenuti video visionati.

Gemini è disponibile come Web App in Italia, ma non ancora come app dedicata per Android. Tuttavia, gli utenti interessati possono installare manualmente l'ultima versione del pacchetto APK di Gemini su smartphone Android compatibili, aprendo così le porte a un'esperienza interattiva e personalizzata con il chatbot di Google.

In conclusione, l'aggiornamento di Gemini rappresenta un passo avanti significativo nel rendere l'intelligenza artificiale accessibile e funzionale in diverse lingue, offrendo agli utenti un'esperienza più ricca e personalizzata nell'interazione con il chatbot di Google.