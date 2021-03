Google I/O 2021: protagonista un nuovo smartphone?

Oltre alla famiglia di smartphone top di gamma (tranne Pixel 5) sempre presente nell’ultimo trimestre dell’anno, Google ha deciso di arricchire la sua offerta lanciando smartphone di fascia media e anche quest’anno, con il Pixel 5a, non si tirerà indietro.

Proprio riguardo questo aspetto, oggi arrivano notizie parecchio interessanti circa la possibile data di lancio del nuovo prodotto che potrebbe coincidere con una data molto importante per la stessa azienda. Ovvero, il Google I/O 2021 che verrebbe spostato a giugno e tenuto in forma virtuale.

Le nuove informazioni ce le spoilera direttamente Jon Prosser, un punto fermo dell’informazione a livello di indiscrezioni. Il leaker riporta che il Pixel 5a verrà presentato l’11 giugno 2021. Nel dettaglio Prosser sostiene di non sapere che smartphone verrà presentato in quella data ma sa che sarà un Pixel. Troppo presto per lanciare il nuovo Pixel 6, quindi quasi sicuramente avremo un nuovo modello della famiglia A.

In allegato a questo, il leaker afferma che a metà del prossimo mese arriveranno anche le nuove Pixel Buds. Quindi entro il primo semestre 2021 vedremo due nuovi prodotti made in Google. Ma come sarà il prossimo Pixel 5a? Si parla di uno smartphone molto simile all’attuale Pixel 4a ma con un set fotografico formato da due sensori e chissà se sarà scelto il grandangolo. Il display sarà sempre Oled, ma con una diagonale superiore ai 6 pollici e una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz.

La variante base partirà con 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM e non avrà lo slot per l’espansione di memoria mezzo Micro SD. Anche l’autonomia potrebbe essere maggiore con l’impiego di una batteria che sfiorerà i 4000 mAh.