Google Maps, due nuovi widget per iPhone/iPad di cui non potrete più fare a meno

A differenza delle loro controparti per Android, le applicazioni Google per iOS e iPadOS sono state continuamente aggiornate nel corso dell’ultimo anno con l’aggiunta di piacevoli e utili widget.

L’ultima ad aggiungersi alla lista è Google Maps, la quale ora dispone di due utilissimi widget di cui una volta provati non potrete più fare a meno!

Controllate Apple AppStore, vi aspetta l’aggiornamento di Google Maps versione 5.74 che include i due nuovi widget realizzati dall’azienda americana! Nel changelog pubblicato sul negozio di applicazioni Apple, l’azienda di Mountain View afferma come questo sia solo un primo passo nell’aggiunta di ulteriori nuovi widget per iPhone e iPad nel prossimo futuro:

“In questa release, stiamo lanciando la nostra prima serie di Widget della schermata iniziale per aiutarvi a pianificare e navigare verso la vostra destinazione“.

Il primo widget, dalla dimensione più contenuta, è distinto dal nome “Know before you go“. Esso vi permette di controllare rapidamente le informazioni sul traffico, le informazioni sulla località, gli orari di chiusura dei negozi nelle vicinanze, le recensioni dei ristornati e molto altro ancora. Il widget stesso mostra una mappa dell’area locale con abilitato un layer in cui viene mostrato il traffico in tempo reale.

Fonte: 9to5Google

Il secondo widget è più grande e funzionale. Esattamente come i widget di Chrome e Search, il widget principale di Google Maps per iOS e iPadOS vi permetterà di avere sempre a disposizione una barra di ricerca.

Al di sotto di essa sono mostrati quattro pulsanti: i primi due riservati alla navigazione verso l’indirizzo di casa o lavoro, mentre gli ultimi due personalizzabili con le scorciatoie per la visualizzazione sulla mappa di ristoranti, negozi di alimentari, stazioni di servizio e caffetterie/bar.

Fonte: 9to5Google

Avete già ricevuto l’aggiornamento? Utilizzate molti widget sul vostro iPhone o iPad?