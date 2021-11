Google Maps su iOS ha la modalità scura: ve ne eravate accorti?

Non sempre le nuove funzionalità delle app vengono annunciate a gran voce, anche se sono attese da tempo: è questo il caso della modalità scura di Google Maps per iOS, con qualche mese di ritardo rispetto all’analoga app per Android (dalla versione 10 in su). Questa utile opzione sarebbe stata introdotta addirittura questo settembre dopo una fase di test, ma gran parte degli utenti ne è ancora oggi all’oscuro.

Se da utenti di iPhone orientarvi nella suite Google non è il vostro forte, ecco come abilitare la modalità scura sul noto servizio per la navigazione GPS.

Come attivare la modalità scura di Google Maps su iOS

Aprite l’applicazione di Google Maps sul vostro iPhone o iPad;

Toccate la vostra foto profilo nell’angolo in alto a destra, entrate nel menù Impostazioni e selezionate “Modalità Buio”;

Selezionate l’opzione che più vi aggrada tra Attivata, Disattivata e “Uguale all’impostazione del dispositivo”. Quest’ultima opzione si riferisce alle impostazioni globali di sistema ed è generalmente consigliata.

Perché attivare la modalità scura su Google Maps

Google Maps era rimasta tra le ultime applicazioni della GSuite a non poter beneficiare della possibilità di attivare la modalità scura (o notte o buio che dir si voglia) su iOS. Mentre nella versione Android dell’applicazione aveva ricevuto questo aggiornamento già a inizio 2021, compatibile con i dispositivi da Android 10 in su, gli utenti di iPhone e iPad hanno dovuto attendere fino alla fine dell’estate, senza peraltro ricevere notifiche dell’aggiunta di questa opzione.

Quando la modalità scura è attivata le mappe di Google Maps l’intera interfaccia adotta tonalità tra il blu scuro e il nero: questa configurazione permette di ridurre le distrazioni alla guida se si viaggia di sera, lasciando che il guidatore si concentri sulla strada e sulle indicazioni da seguire senza che il suo sguardo sia disturbato da uno schermo eccessivamente luminoso a fianco.

Le altre novità di Google Maps per iOS

Oltre alla modalità scura qui illustrata, le novità di Google Maps per iOS prevedono altre utili funzionalità che rendono l’esperienza d’uso dell’app sempre più integrata con il sistema operativo di Apple. Tra queste figurano il supporto ai widget con ben due opzioni tra cui scegliere: una casella quadrata che tiene sotto controllo lo stato del traffico nei paraggi o un widget esteso con una barra di ricerca e svariate opzioni personalizzabili dall’utente per un collegamento rapido a luoghi più frequentati e servizi.

Infine Google Maps ha reso possibile anche per iOS la condivisione della propria posizione, per un periodo di tempo che va da un’ora fino a tre giorni, tramite l’app iMessage.