Su internet sono appena trapelate delle nuove foto del presunto design di Google Pixel 4a, uno smartphone di fascia media che dovrebbe arrivare durante i prossimi mesi. Molto probabilmente, il prodotto vedrà la luce a maggio.

Le immagini condivise da TechDroider hanno come protagonista un dispositivo con un retro molto simile a quello ipotizzato qualche giorno fa in una precedente fuga di notizie. Nella parte posteriore è presente un singolo sensore fotografico collocato in una zona quadrata in alto, insieme al flash. Poco più in alto rispetto al centro troviamo un lettore per le impronte digitali.

Google Pixel 4A ..

Small + Powerful Camera + Better Design than Pixel 4/XL pic.twitter.com/aEdeyhgR9C — TechDroider (@techdroider) March 7, 2020

La parte frontale non è scandita da particolari novità: cornici molto sottili e un foro in alto a sinistra che accoglierà la fotocamera. La foto che mostra il device acceso anticiperebbe anche delle personalizzazioni dell’interfaccia utente. In particolare, notiamo che l’orario non è presente nella barra alta.

Sarebbe anche stata anticipata una custodia composta da tessuto. Questa potrebbe quindi essere una novità per i Google Pixel, dato che la cover presenta un design, un materiale e dei colori ancora inediti per la serie di device. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le informazioni sul nuovo Google Pixel 4a.