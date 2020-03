Google Pixel 4a si mostra in presunte immagini dal vivo

Google Pixel 4a è il futuro smartphone di fascia media che Big-G dovrebbe annunciare nei prossimi mesi. Il lancio era atteso durante la Google I/O 2020, l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, che il colosso californiano ha appena annullato a causa del Coronavirus. Con l’avvicinarsi della presentazione, cominciano a spuntare in rete indiscrezioni e immagini. Ed ecco che nelle scorse ore sono trapelate le prime immagini dal vivo di quello che sembra essere il prossimo dispositivo di Mountain View.

Ciò che attira immediatamente l’attenzione è la parte frontale. Google sembra aver abbandonato le cornici o il notch di Pixel 3 XL in favore di un foro sul display per la fotocamera frontale. Se così fosse, Pixel 4a potrebbe non avere a disposizione il radar Soli che – sui fratelli maggiori – attiva le Motion Sense.

Il pannello utilizzato dovrebbe avere una diagonale di 5,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e realizzato con tecnologia OLED. Nonostante ciò, il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali appare posizionato sulla back cover. Qui fa capolino una singola fotocamera anteriore con Flash LED ospitati da un modulo quadrato, lo stesso di Pixel 4 e Pixel 4 XL. La presenza di un solo sensore fotografico non dovrebbe intaccare la qualità fotografica. Google ci ha insegnato come una sola fotocamera può essere sufficiente a garantire degli ottimi risultati grazie a un perfetto connubio con la parte software.

Ricordiamo che si tratta di immagini non ufficiali e – nella quantità di fughe di notizie – non possiamo valutare la veridicità di ciò che è stato riportato da Slashleaks. Le immagini non forniscono dettagli sulla scheda tecnica. Secondo indiscrezioni precedenti, la piattaforma hardware dovrebbe essere lo Snapdragon 730G di Qualcomm con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna. Come già detto, dopo l’annullamento dell’evento fisico della Google I/O non sappiamo quando Big-G deciderà di tenere la conferenza. Non è escluso comunque che il tutto possa svolgersi in diretta streaming senza cambiare le date prescelte.