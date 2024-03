Google Pixel 7a + caricatore 30W in SUPER sconto! (-20%)

Il Google Pixel 7a è uno smartphone medio gamma di lusso che offre prestazioni eccezionali grazie al chip Google Tensor G2 e dispone di un ottimo comparto fotografico arricchito dalle funzioni IA di Google. La batteria adattiva offre un'autonomia eccellente che si può estendere ulteriormente con il risparmio energetico estremo. Il sistema operativo Android nativo garantisce un'esperienza d'uso unica che solo chi ha provato i Pixel può comprendere a pieno. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 20% potete acquistare il Pixel 7a con caricatore rapido da 30w incluso a soli 399€ risparmiando più di 100€ rispetto al prezzo originale di 509€. Non lasciatevi sfuggire questa ottima offerta.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 7a è uno smartphone medio gamma eccellente sia per lavoro che per il tempo libero. Con il suo potente chip Google Tensor G2, è particolarmente consigliato a chi cerca prestazioni elevate in termini di velocità, efficienza e sicurezza. Questo modello si adatta perfettamente alle esigenze di chi utilizza frequentemente il dispositivo per chiamate professionali, grazie anche a un comparto audio ottimo che garantisce chiarezza nelle conversazioni. Inoltre, è l'ideale per gli appassionati di fotografia che desiderano scattare foto di qualità anche in condizioni di luce scarsa. La sua batteria adattiva che dura oltre 24 ore lo rende perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un telefono affidabile per tutta la giornata, consentendo inoltre di raggiungere le 72 ore in modalità risparmio energetico estremo.

Se ci tenete alla sicurezza delle informazioni personali il Google Pixel 7a è perfetto per voi, grazie ai livelli di sicurezza forniti dal chip certificato Titan M2. Questo smartphone è inoltre ideale per chi è alla ricerca di una transizione fluida e semplice dal proprio vecchio telefono, con la possibilità di trasferire contatti, messaggi, foto e app in pochi passaggi. Il Google Pixel 7a non è solo un dispositivo tecnologicamente avanzato, ma anche un investimento intelligente per tutti coloro che cercano un rapporto qualità-prezzo eccezionale nel lungo periodo.

Il Google Pixel 7a rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia in termini di velocità, efficienza e qualità fotografica, senza compromettere la sicurezza delle informazioni personali. Il valore aggiunto si trova nel mix di prestazioni elevate, lunga durata della batteria e facilità di trasferimento dei dati dal vecchio telefono che lo rendono un acquisto altamente consigliato per gli amanti della tecnologia mobile. Oggi si trova scontato del 20% su Amazon in coppia con il caricatore rapido Google da 30W a soli 399€ invece che 509€, non lasciatevelo scappare!

Vedi offerta su Amazon