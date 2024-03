Risparmia oltre 200€ sullo smartphone Google con intelligenza artificiale

Tra gli smartphone che stanno portando l'intelligenza artificiale a un nuovo livello di integrazione, migliorando le prestazioni e semplificando l'uso delle funzionalità avanzate, spicca il Google Pixel 8. Questo smartphone si distingue per il suo chip esclusivo, un sistema operativo senza personalizzazioni di terze parti e aggiornamenti regolari che ne garantiscono una lunga vita utile. Attualmente, è possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo vantaggioso, grazie anche a un coupon sconto di 50€ che riduce il suo costo a meno di 600€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 è l'ideale per chi cerca un telefono senza compromessi grazie al chip Google Tensor G3, che garantisce performance di alto livello e un'assistenza personalizzata grazie all'intelligenza artificiale di Google. Coloro che apprezzano la fotografia troveranno nel Pixel 8 uno smartphone senza pari grazie alla sua fotocamera avanzata, in grado di scattare foto nitide anche in condizioni di bassa luminosità o di catturare cieli stellati con l'astrografia.

Nonostante non sia il re dell'autonomia, è consigliato anche agli utenti che desiderano uno smartphone capace di adattarsi al loro ritmo di vita, con una batteria che dura oltre 24 ore e che in modalità risparmio energetico può arrivare fino a 72 ore. Inoltre, il Google Pixel 8 è pensato anche per chi tiene alla propria sicurezza online, offrendo funzionalità come la VPN di Google One integrata, garantendo protezione navigando su app e browser web.

La resistenza ad acqua e polvere, insieme al rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus, lo rende ideale anche per gli utenti più avventurosi e meno attenti, garantendone la durata nel tempo. Infine, chi cerca un design elegante e funzionalità all'avanguardia nell'ecosistema Android troverà ancora una volta nel Pixel 8 l'alleato perfetto.

Vedi offerta su Amazon