Unieuro abbassa i prezzi dei Pixel 8 Pro, gli smartphone con l'AI più avanzata

È noto che attualmente sono pochi gli smartphone che hanno implementato l'intelligenza artificiale in modo veramente efficace; i Google Pixel fanno parte di questa breve categoria. Se siete interessati all'acquisto di uno smartphone top di gamma che offra IA avanzata insieme a ottime prestazioni, sarete felici di sapere che Unieuro ha ridotto i prezzi di tutti i modelli Pixel 8 Pro. Ora sono disponibili tutte e tre le colorazioni a soli 799€ anziché 1.099€.

Vedi offerta su Unieuro

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 Pro si rivela una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo dalle prestazioni eccezionali e caratterizzato da un'estetica sofisticata. Grazie al processore Google Tensor G3, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e una memoria interna UFS 3.1 disponibile in configurazioni fino a 512 GB, questo smartphone non soltanto offre una fluidità di utilizzo senza precedenti, ma si presta anche a rispondere alle esigenze di chi desidera memorizzare un'ampia quantità di dati.

La presenza di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, con una luminosità massima di 2400 nit e la possibilità di adattare la frequenza di aggiornamento da 1 Hz a 120 Hz, garantisce una visione ottimale dei contenuti, rendendolo ideale per gli utenti più esigenti sotto il profilo del multimedia e del gaming.

Per gli appassionati di fotografia, invece, il Google Pixel 8 Pro propone un comparto fotografico di alto livello, grazie al sensore principale da 50 MP e alle innovative tecnologie che permettono di ottenere scatti di qualità professionale in ogni condizione di luminosità. L'inclusione della funzionalità Macro Focus e del Video HDR a 10 bit soddisferà anche i creatori di contenuti più esigenti, offrendo loro la possibilità di esprimere la propria creatività senza limiti.

Infine, per chi valorizza la sicurezza e la longevità del dispositivo, il chip di sicurezza Titan M2 e la promessa di 7 anni di aggiornamenti software rendono il Google Pixel 8 Pro una scelta di investimento a lungo termine, assicurando un'esperienza protetta e sempre aggiornata nel tempo.

Vedi offerta