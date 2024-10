Google Pixel 9a: una fuga di notizie indica display e batteria più grandi

Google si prepara a lanciare il nuovo Pixel 9a con specifiche migliorate, secondo quanto rivelato da una recente fuga di notizie. Il dispositivo dovrebbe presentare un display più ampio, una batteria più capiente e una nuova fotocamera principale, mantenendo il prezzo di partenza di 499 dollari del suo predecessore (che potete ancora trovare su Amazon).

Il rapporto di Android Headlines svela una serie di dettagli interessanti sul prossimo smartphone economico di Google. Il Pixel 9a dovrebbe essere dotato di un display Actua da 6,3 pollici con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz, allineandosi così ai modelli Pixel 9 e 9 Pro in termini di dimensioni dello schermo. Le dimensioni complessive del dispositivo sarebbero di 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, rendendolo leggermente più grande dei suoi fratelli maggiori, ma con un peso di soli 186 grammi.

Il Pixel 9a potrebbe offrire un'esperienza Pixel trmendamente vicina a quella del fratello maggiore.

Sotto il cofano, il Pixel 9a monterà il chipset Tensor G4, affiancato da 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB o 256 GB. Una delle novità più rilevanti sarebbe la batteria da 5.000 mAh, quasi alla pari con quella del Pixel 9 Pro XL. Tuttavia, le velocità di ricarica rimarrebbero invariate: 18W per la ricarica cablata e 7,5W per quella wireless.

Il design del Pixel 9a dovrebbe seguire le linee del Pixel 9, con un aspetto più piatto e moderno. Un cambiamento significativo potrebbe essere l'abbandono della caratteristica barra della fotocamera, sostituita da un setup a doppia lente a filo con la scocca posteriore. La fotocamera principale dovrebbe essere aggiornata a un sensore da 48 megapixel, affiancata da un obiettivo ultrawide da 13 megapixel. La fotocamera frontale manterrebbe la risoluzione di 13 megapixel.

Nonostante i miglioramenti, Google sembra intenzionata a mantenere il prezzo di partenza del Pixel 9a a 499 dollari (499€), lo stesso del Pixel 8a. Questa strategia posiziona il dispositivo come un'opzione interessante per chi desidera l'esperienza Pixel senza spendere 799 dollari per il modello base Pixel 9.

Il lancio del Pixel 9a è previsto per marzo 2025, anticipando la consueta finestra di maggio e coincidendo con il presunto rilascio dell'iPhone SE 4 di Apple. Questa tempistica potrebbe dare vita a un'interessante competizione nel segmento degli smartphone di fascia media.