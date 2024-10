Guerra dei prezzi della telefonia mobile: tariffe in calo del 17%

Le tariffe di telefonia mobile in Italia sono diminuite significativamente nell'ultimo anno, con riduzioni tra il 9% e il 17% a seconda dell'operatore. Secondo un'analisi di Facile.it, la spesa media mensile per un contratto standard è scesa a 7,80 euro, rispetto ai 12,50 euro del 2019.

Questo calo dei prezzi rappresenta un'importante tendenza nel mercato delle telecomunicazioni italiano, offrendo ai consumatori opportunità di risparmio. Tuttavia, la situazione è diversa per la telefonia fissa, dove si registra un aumento del 3% nelle tariffe, con una spesa media mensile di 25,96 euro per un nuovo contratto internet casa.

Nonostante gli aumenti, gli italiani hanno ancora le tariffe internet casa più basse se confrontate con quelle di Germania, Francia e Regno Unito.

L'analisi rivela che i Mobile Virtual Network Operator (MVNO) offrono le tariffe più convenienti, con una riduzione media del 17% rispetto all'anno precedente, portando il costo mensile a meno di 6,50 euro. Gli operatori tradizionali, invece, hanno ridotto le loro tariffe del 9%, con una media di 8,50 euro al mese.

Gli esperti di Facile.it consigliano: "Quando si sceglie un nuovo operatore di telefonia mobile è bene tenere in considerazione non solo la tariffa mensile, ma anche gli eventuali costi di attivazione, che normalmente variano tra 2 e 10 euro".

Nonostante l'aumento delle tariffe per la telefonia fissa, l'Italia mantiene una posizione vantaggiosa nel confronto internazionale. Con una spesa media di 25,96 euro per l'internet casa, il Belpaese offre tariffe più convenienti rispetto a:

Germania: 27,86 euro

Francia: 30,37 euro

Regno Unito: circa 31 euro

Gli esperti sottolineano l'importanza di confrontare le diverse opzioni sul mercato per ottenere il massimo risparmio. In particolare, evidenziano i vantaggi delle tariffe combinate per fisso e mobile: "Questo genere di contratto ha subito un incremento minore rispetto agli altri e consente ancora oggi di godere di tariffe complessivamente inferiori del 6% rispetto alla migliore offerta acquistabile singolarmente".

In conclusione, mentre il settore della telefonia mobile offre opportunità di risparmio significative, i consumatori devono prestare attenzione alle variazioni nelle tariffe della telefonia fissa e considerare attentamente le opzioni disponibili per ottimizzare i costi complessivi delle loro comunicazioni.