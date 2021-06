HarmonyOS 2.0 riconosce i caricabatterie non originali

Gli utenti cinesi che hanno potuto già aggiornare il proprio smartphone ad HarmonyOS 2.0 hanno iniziato a segnalare come i dispositivi siano in grado di capire quando la ricarica è troppo lenta a causa del caricatore in uso.

HarmonyOS 2.0 è stato annunciato in concomitanza ai nuovi smartwatch e tablet della casa cinese ed è attualmente in fase di distribuzione su moltissimi modelli di smartphone Huawei e Honor a partire dalla Cina.

I primi utenti hanno già potuto scaricare ed installare il nuovo sistema operativo della casa, anche grazie alla tranquillità di poter sempre tornare ad Android nel caso ne sentissero la necessità.

Tra i fortunati che hanno già tra le mani un dispositivo HarmonyOS 2.0, alcuni utenti hanno iniziato a segnalare l’arrivo di strane notifiche ogni volta che collegano lo smartphone all’alimentatore da parete per la ricarica. Il messaggio recita:

“La ricarica è lenta. Questo caricabatterie non ha superato il rilevamento del protocollo di ricarica rapida e non può essere caricato rapidamente“.

Bruce Lee, vice presidente della linea di prodotti di telefonia mobile di Huawei, ha affermato che la presenza di questo avviso indica che il caricabatterie che si sta utilizzando è un prodotto contraffatto, in quanto Huawei ha aggiunto una funzione di identificazione intelligente del caricabatterie in HarmonyOS.

Secondo il manager Huawei, il controllo è stato introdotto per garantire un’esperienza di ricarica veloce e sicura a tutti gli utenti ed il suo consiglio è quello di acquistare immediatamente un caricabatterie originale Huawei nel caso si veda questo messaggio sul proprio dispositivo.

Non è ancora chiaro che questo avviso riguarda solamente i caricabatterie troppo lenti, malfunzionanti oppure tutti i caricatori non originali Huawei. Nel caso si tratti di quest’ultima opzione, questo messaggio di avviso potrebbe diventare una scocciatura non da poco per chi utilizza vari caricatori prodotti da diversi brand sparsi tra casa e ufficio.