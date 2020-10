Hongmeng OS 2.0 su smartphone, ecco la lista dei chip supportati e l’ordine di rilascio

Hongmeng OS 2.0 è la versione del sistema operativo sviluppato completamente in autonomia da Huawei che sarà compatibile con gli smartphone. A seguito della sua presentazione avvenuta durante la Huawei 2020 Developer Conference del 10 settembre scorso, è stato annunciato l’arrivo di una prima beta per dicembre di quest’anno.

Hongmeng OS sarà installabile su moltissimi degli smartphone Huawei già a partire dal prossimo anno, stando a quanto dichiarato dall’azienda. L’addio di Huawei ad Android sembra sempre più vicino, anche se prima di cantare vittoria per l’azienda sarà necessario capire come il mercato risponderà a questo nuovo software proprietario. Inoltre sarà anche interessante scoprire se davvero il sistema è pronto a diffondersi su scala globale o se sarà inizialmente adattato soprattutto per il mercato cinese, che come ben sappiamo ha esigenze molto diverse in materia di software rispetto all’occidente.

L’azienda non ha dichiarato ufficialmente quali saranno i primi smartphone ad essere compatibili con Hongmeng OS 2.0 e nemmeno per quali dispositivi è previsto il rilascio di una versione installabile. Un utente su Weibo, tuttavia, afferma di essere entrato in possesso di alcune informazioni a riguardo. Il leak, che ricordiamo va preso come tale e non come una notizia confermata, prevede una compatibilità davvero ampia del sistema con moltissimi chip di diverse fasce di prezzo prodotti dall’azienda cinese. Inoltre sembra che sia anche già stato definito l’ordine per il rilascio del nuovo OS in base al chip installato nei vari smartphone.

Primo gruppo: Kirin 9000

Secondo gruppo: Kirin 990 5G

Terzo gruppo: Kirin 990 4G (parziale) , Kirin 985, Kirin 820 (parziale)

(parziale) (parziale) Quarto gruppo: Kirin 820 (parziale) , Kirin 980, Kirin 990 4G (parziale)

(parziale) (parziale) Ultimo gruppo: Kirin 810, Kirin 710 (parziale)

A giudicare dalla lista, gli sforzi si concentreranno prima sugli smartphone dotati di chip top di gamma per poi raggiungere chip, e quindi smartphone, meno potenti con il passare del tempo. Sinceramente noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani su uno smartphone dotato di questo nuovo sistema operativo che sarà, si spera, in grado di dare una scossa all’ormai consolidatissimo duopolio di Android e iOS.