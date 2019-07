Honor Band 5, eccola nella prima immagine dal vivo

Manca poco all'arrivo di Honor Band 5. Solamente lo scorso anno, la casa produttrice lanciò l’Honor Band 4 insieme all’Honor 8X, di cui si annunciò anche la versione Running Edition.

Manca poco all’arrivo di Honor Band 5, nuova versione dell’ormai celebre activity tracker dell’azienda cinese. Solamente lo scorso anno, la casa produttrice lanciò l’Honor Band 4 insieme all’Honor 8X, di cui si annunciò anche la versione Running Edition.

É stato lo stesso CEO della società, Zhao Ming, a mostrare le prime immagini del nuovo dispositivo wearable sulla piattaforma cinese Weibo, svelando alcuni dettagli importanti sul design ma anche su alcune caratteristiche interne, facendo pensare che il debutto possa non essere lontano.

Dando un’occhiata al design, le novità non sono del tutto stravolgenti rispetto alla precedente generazione. Notiamo infatti la presenza del pulsante rotondo nella parte inferiore del display ed un design abbastanza compatto. In ogni caso, la foto non mostra chiaramente eventuali modifiche del cinturino e non abbiamo nessuna conferma sulle dimensioni.

Zhao Ming ha inoltre descritto alcune particolarità funzionali, che potrebbero essere la nota distintiva per la nuova serie di wearable: Honor Band 5 infatti permetterà un continuo monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, un rilevamento di affaticamento ma anche la registrazione, indossandolo di notte, dei dati durante le diverse fasi del sonno, sfruttando anche i dati del battito cardiaco in modo da monitorare lo stato di salute generale di colui che la indossa.

Tenendo in considerazione che il lancio in commercio del tanto atteso Honor 9X dovrebbe arrivare molto presto, possiamo sperare che la presentazione ufficiale avvenga insieme e potremmo non dover aspettare ancora molto.