Potete finalmente comprare lo smartphone pieghevole più avanzato, Honor Magic V2 arriva in Italia

Honor ha fatto il grande annuncio oggi, durante un evento a Lipsia: il Magic V2 è arrivato in Europa e promette di essere lo smartphone pieghevole più avanzato al mondo. Potente ed elegante, arriva anche in una nuova ed esclusiva versione realizzata in collaborazione con Porsche Design.

Il Magic V2 è stato ri-presentato in grande stile, con un'edizione limitata in collaborazione con Porsche Design, chiamata Porsche Design Honor Magic V2 RSR. Questo modello promette di unire la tecnologia di Honor con l'eleganza senza tempo di Porsche Design, offrendo un tocco di lusso al mondo degli smartphone pieghevoli.

Ma veniamo al sodo. Honor ha lavorato duro per condensare due anni di innovazione tecnologica in questo dispositivo. Con più di 210 innovazioni, il Magic V2 si presenta come il più sottile smartphone pieghevole a libro mai presentato da Honor, con uno spessore di 9,9mm e un peso di soli 231 grammi. La batteria ultrasottile al Silicio-Carbonio da 5000 mAh è un'altra caratteristica interessante, garantendo un corpo sottile e leggero senza compromettere l'autonomia.

Honor Magic V2 non è solo sottile, ma anche resistente. La cerniera in lega di titanio, realizzata con la tecnologia di stampa 3D, ha superato i test di SGS per oltre 400.000 pieghe, promettendo affidabilità nel lungo periodo. Il dispositivo sfoggia una tripla fotocamera posteriore, assicurando prestazioni fotografiche di alto livello.

Inoltre, Honor ha messo in evidenza le funzionalità software avanzate di Honor Magic V2, come Hover, che rende le attività quotidiane più intuitive, e Dual Tasking Efficiency, che semplifica il multitasking. La tecnologia di illuminazione PWM del display a 3840Hz contribuisce a ridurre l'affaticamento degli occhi, rendendo l'esperienza visiva più confortevole.

Il Magic V2 è ora disponibile sul sito hihonor.it e presto anche nei negozi Mediaworld, al prezzo consigliato di 1999,90 euro. Per gli appassionati lettori di Tom's Hardware è disponibile un coupon sconto di ben 500 euro per un prezzo finale di 1499,90 euro.

Codice sconto: ATOMSHARDWAREV2

L'offerta include un caricabatterie da 66W, una cover e un'assicurazione di protezione aggiuntiva per lo schermo per i primi 6 mesi, insieme alle Honor Earbuds 3 Pro o al Honor Watch 4. Honor si impegna a soddisfare le esigenze degli utenti offrendo un pacchetto completo per chi è pronto a abbracciare il mondo dei foldable.

Ulteriori dettagli sull'uscita e sui prezzi del lussuoso Porsche Design Honor Magic V2 RSR saranno resi noti a breve.