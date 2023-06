Se siete appassionati di fotografia e volete uno smartphone che vi permetta di scattare foto incredibili in qualsiasi condizione, dovreste dare un’occhiata a Honor Magic5 Pro. Questo dispositivo, presentato al Mobile World Congress 2023, è arrivato direttamente al primo posto nella classifica globale di DxOMark. Ma qual è il segreto dietro le sue prestazioni fotografiche di alto livello?

Honor Magic5 Pro è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel ciascuna.

La fotocamera principale è dotata di un sensore personalizzato da 1/1,12″ e ha una luminosa apertura pari a f/1.6 per le lenti con lunghezza focale equivalente pari a 23mm. Ancora meglio, Honor ha incluso anche la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) su questo sensore per migliorare le immagini anche in movimento e di notte. La fotocamera ultragrandangolare ha un’apertura più luminosa rispetto al passato, f/2.0, e un campo visivo pari a 122°.

Il modulo a periscopio è cambiato in modo significativo se paragonato al modello dello scorso anno. Ora troviamo un sensore Sony IMX858, che offre uno zoom ottico pari a 3,5x con una lente f/3.0. Il sistema di elaborazione Ultra Fusion Computational Optics offre uno zoom digitale di alta qualità fino a 100x.

Honor Magic 5 Pro ha anche una fotocamera frontale da 12MP con apertura f/2.4 che offre selfie di alta qualità e supporta la modalità ritratto con effetto bokeh avanzato. Il sensore ToF permette lo sblocco con il riconoscimento del volto 3D anche per i pagamenti.

Una delle funzioni più innovative dell’Honor Image Engine, la parte di software che si occupa dell’elaborazione delle immagini, è Motion Sensing Capture. Quando attivata questa modalità, lo smartphone sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere i movimenti del soggetto e scattare al momento più opportuno. Questa funzione è utile per le foto di animali, bambini o durante eventi sportivi in cui si vuole cogliere l’attimo perfetto.

Millisecond Falcon Capture aumenta la velocità di acquisizione della fotocamera, che permette di scattare rapide immagini successive di soggetti in movimento senza sfocatura. Questo algoritmo si basa sull’intelligenza artificiale per analizzare la scena e selezionare i parametri ottimali per la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. In questo modo, Honor Magic5 Pro è in grado di catturare il miglior momento in millesimi di secondo, con una nitidezza eccezionale.

Grazie all’algoritmo Super Night Capture, poi, Honor Magic5 Pro può scattare foto chiare e luminose anche al buio, senza perdere dettagli o creare rumore. Questa funzione combina più scatti con diverse esposizioni per creare un’immagine finale ottimizzata.

Per avere il massimo controllo sulle impostazioni fotografiche si può usare la modalità Pro, la quale permette di regolare manualmente parametri come esposizione, bilanciamento del bianco, ISO e messa a fuoco. In questa modalità si può anche scattare in formato RAW per conservare tutte le informazioni dell’immagine e facilitare la post-produzione.

Honor Magic5 Pro non solo offre una qualità fotografica superiore, ma anche un design elegante e premium. Il dispositivo ha un display OLED da 6,81 pollici con una risoluzione di 2848×1312 pixel e una luminosità massima che arriva a 1800 nit. Il display supporta anche la tecnologia HDR10+ e IMAX Enhanced per offrire una visione immersiva dei contenuti multimediali. Il retro del dispositivo presenta una finitura opaca nel colore verde prato o lucida nel colore nero, con una particolare disposizione delle fotocamere chiamata Eye of the Muse.

Mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il più veloce per i dispositivi Android, ha anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, per garantire prestazioni fluide e spazio sufficiente per le foto e i video. La batteria ha una capacità di 5100mAh e supporta la ricarica rapida a 66W con filo e la ricarica wireless a 50W.

Honor Magic5 Pro è uno smartphone di fascia alta che soddisferà le necessità degli utenti più esigenti in fatto di fotografia. Approfitta dell’offerta speciale e acquista ora Honor Magic5 Pro con uno sconto di 260 euro e il servizio Honor Care+ incluso per 6 mesi. Questa garanzia aggiuntiva offre la protezione dei danni dello schermo in caso di caduta accidentale, graffi o crepe.