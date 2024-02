Honor Magic6 Pro è ufficiale, con una magia scende a 999€ e diventa imbattibile! (300€ di sconto)

Il panorama degli smartphone si riaccende di entusiasmo grazie al lancio del nuovissimo Honor Magic6 Pro, la punta di diamante della serie Magic6 che promette di fare concorrenza ai migliori dispositivi Android del 2024. Annunciato durante il Mobile World Congress 2024, il Magic6 Pro è già disponibile con uno sconto di 300€ grazie al nostro esclusivo coupon.

Il Magic6 Pro vanta un display LTPO con un refresh rate variabile fino a 120Hz su una diagonale di 6,8 pollici. Con una luminosità picco incredibile di 5000 nit e il supporto per Dolby Vision, questo smartphone offre un'esperienza visiva senza precedenti. La resistenza è un punto forte, con una protezione 10 volte superiore contro le cadute, ha ricevuto la prima prestigiosa certificazione Swiss SGS multi-scene gold label per la resistenza agli urti.

"Mentre corriamo verso l'era dell'intelligenza artificiale, Honor si è impegnata a fornire innovazioni incentrate sull'uomo per offrire un'esperienza più completa e senza soluzione di continuità, così da rispondere ai desideri e alle necessità dei consumatori", ha dichiarato George Zhao, CEO di Honor Device Co. "Siamo lieti di annunciare a livello globale i nuovi smartphone Honor e il nostro primo AI PC, che rivoluzionano l'esperienza dell'utente grazie a funzionalità IA leader del settore, superando i confini dell'interazione uomo-dispositivo".

Sotto la scocca, il Magic6 Pro ospita il processore da flagship Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Con supporto fino a 16GB di RAM e XGB di memoria interna, questo dispositivo è progettato per prestazioni senza compromessi. Il sistema operativo MagicOS 8.0, basato su Android 14, garantisce un'esperienza utente ancora più fluida e completa.

Il cuore del sistema di fotocamere dell'Honor Magic6 Pro è costituito dall'OmniVision H9000. Questo sensore all'avanguardia consente alla fotocamera principale di raggiungere livelli di gamma dinamica senza precedenti, garantendo una qualità d'immagine eccezionale in diverse condizioni di ripresa. Dai paesaggi luminosi e illuminati dal sole agli interni poco illuminati, l'Honor Magic 6 Pro si adatta senza sforzo ai diversi livelli di luminosità e contrasto, offrendo contenuti HDR straordinari con chiarezza e dettagli senza precedenti.

Un'altra caratteristica di spicco dell'Honor Magic 6 Pro è l'apertura variabile intelligente tra f/1,4 e f/2,0. Questo meccanismo innovativo regola automaticamente il valore dell'apertura in base all'ambiente circostante, consentendo di ottenere un apporto di luce ottimale e un effetto bokeh realistico.

Forse l'aspetto più forte del comparto fotografico di Honor Magic 6 Pro è però il suo teleobiettivo a periscopio da 180MP. Lo zoom ottico 2,5x è in grado di raggiungere uno zoom digitale 100x. La fotocamera ultragrandangolare da 50MP ha l'autofocus per le fotografie macro e la frontale è anch'essa da 50MP, accompagnata da un sensore di profondità ToF per lo sblocco con il riconoscimento del volto 3D.

Con una batteria da 5600mAh al silicio-carbonio di seconda generazione, il Magic6 Pro offre una grande autonomia e supporta la ricarica rapida con cavo da 80W e la ricarica wireless da 66W. Con certificazione IP68 per resistenza all'acqua e alla polvere, il dispositivo offre anche connettività di ultima generazione con Dual 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.1 e NFC.

Honor Magic6 Pro è ora disponibile su HiHonor al prezzo ufficiale di 1299,90 euro, ma potete approfittare subito di uno sconto del 300 euro grazie al nostro coupon esclusivo che vi farà portare a casa questo gioiello tecnologico al prezzo ancora più conveniente di 999,90 euro.

COUPON SCONTO: ATOMSHARDWAREM6P

Inoltre, il prodotto avrà la protezione schermo inclusa per 6 mesi e aggiungendo un piccola cifra l’utente potrà scegliere tra:

Opzione 1: €39,90 Cover + Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W

€39,90 Cover + Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W Opzione 2: €39,90 + €29,90 per acquistare accessori



Per promuovere invece il lancio di Honor Pad 9, aggiungendo solo €209,90 al costo di Magic6 pro sarà possibile avere prodotto anche il nuovo Honor Pad 9, il Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W