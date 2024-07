Tablet Honor a 179€ solo per chi ha Amazon Prime!

Se vi state chiedendo cosa fare con il vostro abbonamento Prime, magari attivato recentemente per il Prime Day, sappiate che, oltre ai tradizionali vantaggi del servizio, avete accesso anche a offerte esclusive. Oggi, per esempio, potete approfittare di un’offerta per il tablet Honor Pad X9: disponibile solo per gli abbonati Prime a 179,90€ anziché 249,90€.

Honor Pad X9, chi dovrebbe acquistarlo?

In generale, Honor Pad X9 è adatto per chi cerca un tablet con prestazioni elevate e un display di qualità. Il suo schermo da 11,5 pollici e la tecnologia FullView offrono un'esperienza visiva immersiva, ideale sia per chi ama guardare video in alta definizione sia per gli appassionati di gaming, grazie anche al refresh rate di 120 Hz che garantisce una fluidità di immagine eccezionale.

Grazie alla combinazione tra il processo produttivo a 6 nm del SoC Qualcomm Snapdragon 685, i 4 GB di RAM e la possibilità di espandere la memoria RAM fino a 7 GB con Honor OS Turbo, questo tablet si rivela perfetto per chi necessita di un dispositivo capace di gestire multiple applicazioni contemporaneamente senza sacrificare le prestazioni.

Oltre alle sue capacità tecniche, l'Honor Pad X9 soddisfa anche gli utenti attenti al design e alla qualità costruttiva, grazie alla sua scocca in alluminio e al design elegante in colore Space Gray. Inoltre, la presenza di 6 altoparlanti surround ne fa un dispositivo eccellente anche per l'ascolto di musica o per chi fa dell'audio un elemento indispensabile nella scelta di un tablet.

