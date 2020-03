Honor Play 9A è un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Il dispositivo, come già successo a 30 Lite, ha appena ottenuto la certificazione TENAA e sul database dell’ente sono trapelate le specifiche tecniche. Diffuse anche le prime ipotetiche immagini.

Su TENAA è possibile trovare due codici identificativi che si riferiscono a Honor Play 9A: MED-AL20 e MOA-AL20. Sotto la scocca troveremo il SoC MediaTek Helio P35 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. La batteria potrà contare su una capienza massima di 4.900 mAh e sulla ricarica a 10 W.

Incluso un display di tipo IPS LCD con una diagonale di 6,3 pollici e risoluzione FullHD+. Nel retro saranno incastonati due sensori fotografici da 13 MP e da 2 MP (profondità); nella parte anteriore solo uno da 8 MP. Il sistema operativo sarà Android 10 con la personalizzazione Magic UI 3.0.

Dal punto di vista estetico non troviamo particolari novità: la dual camera si troverà rinchiusa in un’area rettangolare e con i bordi arrotondati. Il lettore di impronte digitali è collocato nel retro in una posizione centrale. La camera frontale sarà invece disposta dentro un notch a goccia.

Non sappiamo ancora quando il dispositivo sarà lanciato, il prezzo e i mercati in cui sarà disponibile.