HTC sta lavorando a dei nuovi auricolari true wireless con un design molto simile a quello degli Apple AirPods (disponibili su Amazon). La compagnia di Taiwan si trova attualmente a dover fare i conti con una situazione economica non molto incoraggiante: basti pensare che ha chiuso gennaio 2020 con un -52,43% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Per provare a risollevare questa situazione, l’azienda starebbe pensando di sfruttare un mercato attualmente molto proficuo per diversi brand.

Gli auricolari di HTC, che saranno forse riconosciuti con il nome di U Ear, sono apparsi nei database di diverse agenzie degli Stati Uniti d’America e di Taiwan. Ciò che emerge dalla prima immagine trapelata online è che il loro design è molto simile a quello degli auricolari prodotti da Apple.

Rispetto agli apprezzatissimi AirPods, U Ear presenta i perni di ricarica nella parte anteriore e il colore scelto dovrebbe essere il nero. Non si esclude che HTC decida però di offrire anche altre colorazioni. Le somiglianze con gli auricolari del colosso di Cupertino sono numerose: un materiale lucido, una custodia di ricarica quadrata con angoli smussati e auricolari con un prolungamento. Nella custodia potremmo anche trovare una porta USB-C, utile per caricare gli auricolari. Non ci resta che attendere per scoprire se HTC stia preparando un prodotto con la stessa qualità degli AirPods, e non solo con un design simile.