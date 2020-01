Huawei, 240 milioni di smartphone venduti nel 2019

Huawei ha annunciato i risultati ottenuti nel corso del 2019 dichiarando numeri pari a 240 milioni di smartphone venduti. Nonostante quello trascorso sia stato chiaramente un anno controverso per la società di Shenzhen, i risultati ottenuti sono stati del tutto ottimali.

Inevitabilmente, il 2019 è stato per Huawei un anno ricco di nuovi dispositivi che hanno conquistato un gran numero di utenti grazie alle tecnologie implementate dall’azienda sugli smartphone, tra i tanti possiamo citare il Mate 30 Pro e il P30 Pro. Ciò nonostante, il colosso di Shenzhen ha dovuto far fronte ai differenti problemi derivanti dal ban imposto da Trump.

A rivelare i dati di vendita registrati è stato lo stesso Xu Zhijun, attuale presidente di Huawei Technologies, dichiarando il raggiungimento di un fatturato di circa 850 miliardi di Yuan – oltre 110 miliardi di euro- con un aumento del 18% su base

annua.

Solamente nelle scorse ore, Huawei ha annunciato un altro decisivo traguardo raggiunto nel 2019: 6,9 milioni di smartphone 5G spediti in tutto il mondo grazie alle ottimizzazioni e compatibilità dei dispositivi con il nuovo standard di rete. Per di più, la società è riuscita a vendere oltre 2 milioni di Huawei Watch GT2 in soli tre mesi dall’arrivo sul mercato e più di un milione di nuovi FreeBuds 2. Il presidente Xu Zhijun ha inoltre dichiarato che l’obiettivo per l’azienda nel 2020 è di sviluppare ulteriormente il suo ecosistema di servizi mobili Huawei come chiara alternativa alle soluzioni offerte da Google.