Huawei: 6,9 milioni di smartphone 5G spediti nel 2019 in tutto il mondo

Huawei ha annunciato di aver spedito oltre 6,9 milioni di smartphone 5G in tutto il mondo nel corso del 2019. Durante l’anno appena conclusosi, il colosso cinese ha lanciato diversi dispositivi compatibili con il nuovo standard di rete, compresi quelli del sub-brand Honor. L’obiettivo per il 2020 è di aumentare il risultato arrivando a spedire oltre 50 milioni di unità. Un traguardo ambizioso su cui però il brand cinese sembra crederci.

I dispositivi che hanno contribuito al raggiungimento del risultato del 2019 sono Mate 30 5G, Mate 20 X 5G, il pieghevole Mate X, Nova 6 5G e la serie Honor V30. Il merito va principalmente alle ottime prestazioni che Huawei sta registrando in Cina, dove continua ad aumentare la propria quota di mercato nonostante un calo generale delle vendite nel mercato smartphone. I 6,9 milioni di dispositivi 5G spediti fanno parte di quelle 240 milioni di unità che il colosso di Shenzhen ha dichiarato di aver spedito nel corso dell’anno appena passato, registrando un aumento del 20% su base annua.

Il nuovo standard di rete dovrebbe trovare una maggiore diffusione proprio nel 2020, anno in cui alcuni analisti cinesi prevedono che il 5G arriverà sul 20% degli smartphone di fascia media. Questo potrebbe aiutare Huawei a raggiungere l’obiettivo stabilito di 50 milioni di unità spedite ma tutto dipenderà dall’andamento del mercato smartphone e soprattutto dalle vicende internazionali. È la stessa società cinese a vedere il 2020 come un anno difficile se il divieto imposto dagli Stati Uniti non dovesse rientrare.

In quel caso, Huawei si troverebbe a fronteggiare il problema di cui spesso ci siamo occupati, ossia la mancanza della versione completa di Android a bordo dei suoi smartphone. Senza dimenticare che proprio per questo motivo, gli utenti internazionali potrebbero dirigersi verso altri marchi – come Xiaomi, OPPO o Samsung – che tra le altre cose hanno in programma di lanciare smartphone di fascia media compatibili con le reti 5G.