Giornata di presentazioni in casa Huawei che ufficializza FreeBuds 5i e MatePad SE 10.4, rispettivamente delle cuffie True Wireless Stereo (TWS) e un tablet versatile ideale per l’home entertainment, entrambi con delle caratteristiche molto interessanti ed un prezzo aggressivo. Vediamoli insieme nel dettaglio.

Huawei MatePad SE 10.4

Huawei MatePad SE 10.4 è un tablet versatile progettato per ogni situazione e in particolare ideale per l’intrattenimento grazie ad alcune caratteristiche che ne esaltano questo aspetto. Il tablet è dotato di un ampio display da 10.4 pollici con tecnologia Huawei FullView 2K Eye Comfort che ha superato le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-free per ridurre l’emissione di luce blu che limita l’affaticamento degli occhi mentre si guarda lo schermo. Sempre parlando di display, il tablet presentato da Huawei ha un rapporto schermo-corpo dell’83%, una risoluzione 2K con densità di 225 ppi. Dispone di 4096 livelli di luminosità che cambiano in base alle condizioni di illuminazione ambientale.

Huawei MatePad SE 10.4 è realizzato in lega di alluminio ottenuta con un processo di sabbiatura anodica e presenta un design minimalista e resistente con un peso di soli 440g. Il dispositivo è ergonomico da impugnare ed è testato per resistere a cadute e colpi in modo che lo schermo, così come il corpo, non si rovini facilmente, quindi l’uso può essere adatto anche ai bambini.

Il tablet integra il Surround Sound con Huawei Histen 8.0. Grazie ai due speaker che generano il suono ambo i lati, l’esperienza di ascolto sarà immersiva e coinvolgente. La tecnologia Histen 8.0 offre effetti audio che si adattano automaticamente al contesto, alla gamma di frequenze e al livello di volume, migliorando la resa cristallina del suono.

Il sistema operativo è HarmonyOS 3 che permette di gestire più dispositivi da un’unica postazione in modo semplice e veloce. Inoltre, HarmonyOS 3 supporta la nuova modalità Multi-Windows per trasformare il tablet in un dispositivo multitasking per eseguire fino a tre attività diverse. La nuova e migliorata App Multiplier permette di visualizzare fino a quattro finestre all’interno di una singola app; per esempio, mentre su utilizza WhatsApp, è possibile tenere due finestre di chat affiancate e due fluttuanti aggiuntive.

Specifiche di Huawei MatePad SE 10.4:

Processore : Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

: Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 Memoria : RAM 4GB – ROM 64GB

: RAM 4GB – ROM 64GB Sistema operativo : HarmonyOS 3

: HarmonyOS 3 Display : 10,4″, LCD, FHD+ 2000 × 1200 pixel, 225 PPI

: 10,4″, LCD, FHD+ 2000 × 1200 pixel, 225 PPI Fotocamera posteriore : 5MP (apertura f/2.2, AF)

: 5MP (apertura f/2.2, AF) Fotocamera anteriore : 2MP (apertura f/2.2, fuoco fisso)

: 2MP (apertura f/2.2, fuoco fisso) Batteria : 5100mAh

: 5100mAh Connettività: Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C

Huawei FreeBuds 5i

Le Huawei FreeBuds 5i sono delle cuffie True Wireless Stereo (TWS) con cancellazione attiva del rumore e certificazione Hi-Res. Rispetto alla serie FreeBuds ereditano il suono ma aggiungono funzionalità ancora più smart. Sono dotate della modalità Dual Device che consente di connettere le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, anche con sistemi operativi diversi Android, iOS e Windows.

Con un peso di soli 4,9g, queste nuove Huawei FreeBuds 5i risulteranno comode e leggere anche per un tempo prolungato e durante le sessioni sportive anche grazie all’impermeabilità IP54. Tramite l’app AI Life è possibile controllare e gestire le cuffie direttamente dallo smartphone scegliendo tra le modalità di cancellazione del rumore Ultra, Generale e Comodo in base alla propria necessità.

La batteria è di lunga durata e consente l’ascolto di musica per 7,5 ore continuative e fino a 28 ore se associate con la custodia di ricarica. Supportano la funzione di ricarica veloce per una riproduzione continua di 4 ore con una carica di soli 15 minuti.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Huawei FreeBuds 5i sono disponibili su Huawei Store al prezzo di 99,90 euro con custodia protettiva in regalo. Inoltre, inserendo il codice AAFREEBUDS20 in fase di check-out si otterrà uno sconto di 20 euro. Le colorazioni disponibili sono tre: Ceramic White, Nebula Black e Isle Blue.

Huawei MatePad SE 10.4 (4GB di RAM e 64 GB di ROM) è disponibile in versione Wi-Fi su Huawei Store al prezzo di 239,90 euro. Fino al 31 gennaio, con l’acquisto del dispositivo si ottiene in omaggio la Folio Cover, 3 mesi di abbonamento Cloud da 200GB e un coupon sconto di 20 euro con il codice AMPSE20 da inserire su Huawei Store al check-out.

Huawei ha anche annunciato un nuovo notebook con processore Intel Core di undicesima generazione, si tratta del Huawei MateBook D 15, è già disponibile sul Huawei Store e vi rimandiamo direttamente al sito per tutte le specifiche tecniche, disponibilità e prezzo.