Gli HUAWEI FreeBuds 6 sono in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questi auricolari wireless open-fit combinano comfort superiore e qualità audio eccezionale grazie al doppio driver True Sound e alla certificazione Hi-Res Audio. Con cancellazione attiva del rumore ANC, chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi e un'autonomia straordinaria fino a 36 ore, sono perfetti per chi cerca prestazioni top. Approfitta dello sconto del 12% e portali a casa a soli 119€ invece di 134,46€!

FreeBuds 6, chi dovrebbe acquistarli?

Gli HUAWEI FreeBuds 6 sono la scelta ideale per chi cerca auricolari wireless che combinino comfort prolungato e qualità audio superiore. Perfetti per gli amanti della musica che non vogliono compromessi sulla fedeltà sonora, questi auricolari supportano la trasmissione lossless fino a 48 kHz/24 bit, regalandovi un'esperienza d'ascolto professionale anche in movimento. Se passate molte ore al telefono per lavoro o effettuate frequenti videochiamate, apprezzerete la tecnologia di cancellazione del rumore per le chiamate che vi garantisce conversazioni cristalline anche in ambienti rumorosi fino a 95 dB. Il design open-fit più leggero del 9% rispetto ai modelli precedenti li rende perfetti per chi ha sempre trovato scomodi gli auricolari tradizionali.

Questi auricolari si rivolgono particolarmente a professionisti dinamici e sportivi che necessitano di un dispositivo affidabile per l'intera giornata. Con 36 ore di autonomia totale e la ricarica rapida che vi offre 2,5 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica, non rimarrete mai senza musica. La certificazione IP54 li protegge da sudore e schizzi d'acqua, rendendoli compagni ideali per allenamenti e attività all'aperto. La compatibilità con iOS e Android e l'ANC open-fit che riduce i rumori ambientali senza isolarvi completamente dall'ambiente circostante li rendono perfetti per chi vuole restare consapevole di ciò che accade intorno, godendo al contempo di un audio immersivo di altissima qualità.

Gli HUAWEI FreeBuds 6 sono auricolari wireless open-fit che combinano comfort e tecnologia audio avanzata. Dotati di doppio driver True Sound e certificazione Hi-Res Wireless Audio, supportano trasmissione lossless fino a 48 kHz/24 bit per un'esperienza sonora superiore. Il design ergonomico è più piccolo del 12% rispetto ai predecessori.

Vedi offerta su Amazon