Huawei Mate Xs 2 è la nuovissima proposta di Huawei dedicata agli amanti dei telefoni pieghevoli. Nello specifico, questo Mate Xs 2 si piega dall’esterno, proprio come il suo predecessore Mate Xs da cui eredita gran parte delle caratteristiche.

Rispetto a quest’ultimo, però, la progettazione e le specifiche risultano leggermente migliorate, anche se la sostanza non cambia poi molto. Per prima cosa, Huawei Mate Xs 2 è più potente, potendo contare sul SoC di nuova generazione Snapdragon 888 4G; non il SoC più potente in assoluto, e nemmeno quello in grado di garantire una connettività “top” (il 5G è il grande assente), ma comunque un processore di buon livello che si presenta abbinato a 8/12 GB di RAM e spazio di archiviazione fino a 512 GB.

Del design parleremo approfonditamente alla fine. Per quanto riguarda le altre specifiche, il Mate Xs 2 vanta una batteria da 4880 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W e anche alla ricarica inversa. Il sistema operativo è Harmony OS in versione 2.0.

Proprio come il Mate Xs (ma anche come il Mate X), Huawei Mate Xs 2 include un array di tre fotocamere di cui una – principale – da 50 MP, un’altra – ultra grandangolare – da 13 MP e una terza – teleobiettivo – da 8 MP con zoom ottico 3x, zoom digitale 30x e OIS.

Dulcis in fundo, il Mate Xs 2 è costruito con un meccanismo a cerniera a doppio rotore pubblicizzato come particolarmente “durevole” e progettato per non lasciare pieghe visibili sul display, un OLED che si sviluppa su una diagonale da 7,8 pollici con risoluzione 2480 x 2200 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Quando è ripiegato sul retro, lo schermo si riduce a 6,5 pollici e la risoluzione si abbassa a 2480 x 2200 pixel.

Rispetto sempre al Mate Xs 1, Huawei Mate Xs 2 è più leggero, con i suoi 255 g di peso (il Mate Xs ne pesava 300). Tre i colori disponibili, da scegliere tra Nero – sobrio e professionale – Bianco – più elegante – e Viola – decisamente più “stiloso”. E a proposito di stil…o, non manca nemmeno il supporto per l’M-Pen 2s da sfruttare pienamente in modalità tablet.

Huawei Mate Xs 2: specifiche tecniche

Huawei Mate Xs 2 Dimensioni e peso Aperto: 145,5 x 139,3 x 5,4 mm | Chiuso: 156,5 x 75,5 x 11,1 mm | 255 g/257 g Schermo OLED pieghevole, 7,8 pollici, 120Hz, 2200 x 2480 pixel (~424 ppi) | Display ripiegato: OLED, 6,5 pollici, 1176 x 2480 pixel Sistema operativo Harmony OS 2.0 Processore Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm) | CPU: Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 e 3×2,42 GHz Kryo 680 e 4×1,80 GHz Kryo 680) | GPU: Adreno 660 Memoria 8GB+256GB / 8GB+512GB / 12GB+512GB, espandibile fino a 256GB (slot SIM condiviso) Fotocamere 50 MP (grandangolare), f/1.8, PDAF, Laser AF

8 MP (teleobiettivo), f/2.4, 81 mm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x, zoom digitale 30x

13 MP (ultra grandangolare), f/2.2, 120°

10,7 MP (selfie), f/2.2 Video 4K@30fps (anteriore e posteriore) Feature LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta a infrarossi, USB Tipo-C 3.1, sensore di impronte digitali montato lateralmente Batteria e ricarica 4600 mAh/4880 mAh (versione 12GB+512GB), ricarica rapida 66W, ricarica inversa Colori Nero, Bianco, Viola

Nonostante Huawei Mate Xs 2 sia stato presentato oggi assieme al Huawei Watch GT 3 Pro, l’azienda non è entrata nel dettaglio riguardo a potenziali prezzi o data di commercializzazione.