Huawei Mate Xs arriva in Italia: partono i preordini su Amazon

Huawei Mate Xs 5G è lo smartphone pieghevole del produttore cinese appena sbarcato in Italia. Il dispositivo è disponibile al pre-ordine a partire da oggi, 10 marzo, con spedizioni a partire dal 20 marzo. Come anticipato in fase di presentazione, il prezzo di listino è di 2.599,90 euro che – oltre alla pratica cover in pelle che si riceverà in omaggio – assicura una serie di vantaggi a chi lo acquisterà.

Il colosso cinese, infatti, offrirà un servizio post-vendita dedicato, disponibile 7 giorni su 7, con possibilità di ricevere assistenza tramite una chiamata o su WhatsApp, ritiro e consegna direttamente a casa e la priorità presso gli Huawei Customer Service Center. Come ben sappiamo, Mate Xs è un prodotto particolare con un design flessibile molto simile a quello del predecessore Mate X, mai arrivato sul nostro mercato.

Quando aperto, lo smartphone mette a disposizione un display con una diagonale di 8 pollici protetto da due strati di poliimmide. Una volta piegato, l’utente si troverà davanti un display esterno da 6,38 pollici e uno interno da 6,6 pollici. Il cuore pulsante di Mate XS è il Kirin 990 5G, lo stesso del Mate 30 Pro, accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 512 Gigabyte di memoria interna. Il tutto è alimentato da una batteria 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55W (85% di carica in 30 minuti). La parte software è affidata ad Android 10 personalizzato con la EMUI 10 che non può contare sui servizi Google. A disposizione c’è l’AppGallery con tanto di Huawei Mobile Services.

Di seguito la scheda tecnica di Mate Xs 5G:

Display: Aperto: 8 pollici, 2480 x 2200 pixel Chiuso: display principale 6,6 pollici 2480 x 1148 pixel + display secondario da 6,38 pollici 2480 x 892 pixel

SoC: Kirin 990 5G

Kirin 990 5G RAM: 8GB

8GB Memoria interna: 512GB espandibile tramite NM Card

512GB espandibile tramite NM Card Fotocamere: 40 MP f/1.8 + 16 MP grandangolare f/2.2 + 8 MP teleobiettivo OIS f/2.4 + sensore ToF

40 MP f/1.8 + 16 MP grandangolare f/2.2 + 8 MP teleobiettivo OIS f/2.4 + sensore ToF Connettività: Supporto 5G NR-TDD/NR-FDD, Dual-SIM (5G+4G), Bluetooth 5.0, NFC, porta infrarossi

Supporto 5G NR-TDD/NR-FDD, Dual-SIM (5G+4G), Bluetooth 5.0, NFC, porta infrarossi Sistema operativo: Android 10 personalizzato con EMUI 10 (senza servizi Google)

Android 10 personalizzato con EMUI 10 (senza servizi Google) Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 55W

Huawei Mate Xs 5G con cover in pelle in omaggio è disponibile su Amazon (tramite questo link), presso Huawei Experience Store e sul sito ufficiale del produttore.