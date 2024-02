SVUOTATUTTO Amazon, HUAWEI MatePad 11.5 lo pagate solo 269€!

Scopri l'innovativo HUAWEI MatePad 11.5, disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 269,00€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo originale di 307,34€ (lo pagate solo 269 euro). Questo tablet offre prestazioni elevate grazie al suo display a 120 Hz e alla memoria da 6GB RAM+128GB ROM, ideale per una vasta gamma di attività, dalla visione di video alla creazione di presentazioni.

HUAWEI MatePad 11.5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un corpo unibody in metallo con uno spessore di soli 6.85mm e un processore a 4 nm, il HUAWEI MatePad 11.5 assicura un'esperienza di utilizzo fluida e reattiva. La certificazione TÜV Rheinland Eye Protection garantisce una visione confortevole e protegge gli occhi durante l'utilizzo prolungato del tablet.

Questo tablet è particolarmente consigliato a studenti e professionisti che cercano uno strumento affidabile per la produttività, in grado di gestire diapositive PowerPoint, appunti e sessioni di studio senza affaticare la vista. Grazie alla sua batteria da 7700 mAh e al design elegante e leggero, il MatePad 11.5 è anche perfetto per gli utenti che desiderano un dispositivo versatile per l'intrattenimento e l'utilizzo quotidiano.

Con un prezzo così conveniente di soli 269€ e una combinazione di prestazioni elevate, lunga durata della batteria e design premium, il HUAWEI MatePad 11.5 rappresenta un'opportunità da cogliere al volo per chi cerca un tablet all'avanguardia. Approfitta dell'offerta su Amazon e aggiorna la tua esperienza digitale oggi stesso!

