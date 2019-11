Huawei MatePad Pro è arrivato: specifiche tecniche e prezzi del nuovo rivale di iPad

MatePad Pro è finalmente arrivato: Huawei ha ufficialmente svelato il nuovo tablet. Il dispositivo avrà un foro sul display e sarà compatibile con M-Pencil. Scopriamo, quindi, questo nuovissimo prodotto.

Gli appassionati aspettavano questo tablet, precedentemente riconosciuto con il nome MediaPad M7, da parecchio tempo. Durante le scorse ore, la società ha alzato ufficialmente il sipario. Sotto la scocca troviamo la GPU Mali-G76 e il SoC Kirin 990, accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda lo schermo, elemento particolarmente importante nei dispositivi di questa tipologia, è presente un display IPS da 10,8 pollici e con risoluzione 2K QHD (2560×1600 pixel). Nella parte posteriore è stata collocata una singola fotocamera da 13 MP e in quella anteriore una da 8 MP. Il tablet, su cui gira EMUI 10 (basato su Android 10), è alimentato da una batteria da 7250 mAh, che supporta la ricarica rapida tramite USB Type C.

Inizialmente, MatePad Pro sarà commercializzato in Cina. I prezzi sono i seguenti:

6/128 GB : 3299 Yuan (425 euro) per la versione Wi-Fi, 3799 Yuan (490 euro) per quella LTE.

: 3299 Yuan (425 euro) per la versione Wi-Fi, 3799 Yuan (490 euro) per quella LTE. 8/256 GB : 3999 Yuan (515 euro) per la versione Wi-Fi, 4499 Yuan (580 euro) per quella LTE.

: 3999 Yuan (515 euro) per la versione Wi-Fi, 4499 Yuan (580 euro) per quella LTE. 8/512 GB: 5999 Yuan (773 euro) ed è disponibile solo la versione LTE.

Per il momento, non sappiamo ancora se il dispositivo uscirà fuori dai confini cinesi. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni direttamente da Huawei.