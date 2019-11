EMUI 10 e Android 10 arrivano su Huawei nova 5T

La versione stabile di EMUI 10, basata su Android 10, sta arrivando proprio durante queste ore in Huawei Nova 5T, uno degli ultimi dispositivi della società. La nuova versione dell’interfaccia utente è già giunta alcune settimane fa in Huawei P30 e Mate 20.

Alcuni fortunati utenti, ovvero quelli iscritti al programma beta, hanno avuto la possibilità di provarla in anteprima. Oggi, invece, tutti i consumatori stanno ricevendo la versione stabile di EMIU 10. L’update era atteso un po’ da tutti gli utenti, dato che introduce moltissime novità, essendo basato proprio su Android 10, l’ultima versione del noto sistema operativo.

Photo credit - Gsmarena.com

L’aggiornamento è in fase di roll out anche in Italia. Tutti i dispositivi dovrebbero essere interessati durante i prossimi giorni, mediante una notifica OTA. Il firmware, riconoscibile dal codice EMUI 10 10.0.0.168, ha un peso di circa 4,5 GB.

Nova 5T è considerato da molti come uno degli smartphone targati Huawei più allettanti dell’attuale panorama, dato che la scheda tecnica è pressoché identica a quella di HONOR 20. Con l’arrivo di Android 10, l’interesse nei confronti di questo device non può che aumentare ulteriormente, in attesa di scoprire il prossimo Huawei Nova 6.