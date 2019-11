Huawei Nova 6: rivelati i tagli di memoria e i colori disponibili

Huawei Nova 6 torna sotto i riflettori: rivelati i tagli di memoria e le colorazioni di questo nuovissimo smartphone. Le informazioni sono state diffuse da VMall.com, un rivenditore online molto conosciuto. Il device, come già sappiamo, arriverà nel mercato a partire dall’oramai imminente 5 dicembre.

Nella pagina ufficiale del rivenditore, possiamo verificare l’esistenza di due principali varianti: una 4G e una 5G. La prima sarà disponibile esclusivamente nel taglio 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; quella compatibile con lo standard di quinta generazione, invece, arriverà sul mercato nei tagli:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

di RAM e di memoria interna; 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La versione 4G sarà disponibile nelle colorazioni nero, blu e blu-viola; la seconda variante, invece, nelle colorazioni nero, blu, blu-viola e rosso. Le immagini pubblicate ci consentono anche di apprezzare il design. Huawei Nova 6, compatibile con la ricarica ultra rapida 40 W, avrà due sensori fotografici nella parte anteriore e una tripla camera in quella posteriore. Presente il jack per cuffie da 3,5 mm in alto e un bilanciere del volume e un pulsante di accensione, con il lettore di impronte digitali incorporato, in uno dei lati.

Precedenti informazioni suggeriscono che questo dispositivo sarà dotato del SoC Kirin 990 e Android 10. L’azienda non ha ancora diffuso il prezzo ufficiale di lancio.