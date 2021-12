Huawei, nuovo aggiornamento HOTA per 30 modelli diversi: le novità

Huawei ha annunciato un nuovo aggiornamento del software HOTA (Huawei Mobile Services) per oltre trenta modelli di smartphone con EMUI 8.0 e versioni successive in Europa. Gli utenti interessati riceveranno una notifica sul proprio smartphone e – dopo aver accettato e installato l’aggiornamento – avranno accesso ad app e servizi più efficienti e in generale migliorati.

Gli app e i servizi coinvolti sono essenzialmente cinque: Huawei Browser, Huawei Assistant, Game Center, Petal Search e Petal Maps. Tra gli altri aggiornamenti previsti figurano anche quelli a Member Center, Huawei Books e LinkNow. D’ora in poi, Member Center includerà informazioni, offerte esclusive e tutorial per ogni app e servizio dell’ecosistema Huawei. Huawei Books offrirà una gamma più estesa di eBook, audiolibri, riviste e fumetti; LinkNow, infine, renderà più semplice la comunicazione istantanea in videoconferenza e agevolerà lo scambio di documenti nelle “classi” virtuali.

Passiamo ad analizzare più nello specifico le novità per le app principali, come Huawei Browser, che fornirà un maggiore controllo dell’esperienza web includendo le opzioni per la navigazione in privato e il blocco dei pop-up. Huawei Browser gestirà anche l’accesso alle ultime notizie nella sezione Newsfeed, migliorata grazie all’intelligenza artificiale per garantire raccomandazioni più smart e appropriate. Fino al 25 dicembre, inoltre, sarà disponibile la promozione Partecipa al sondaggio e vinci fantastici premi, che mette in palio uno smartphone Huawei Mate 40 Pro, due smartwatch Huawei Watch GT e sette smartband Huawei Band 4.

Anche Huawei Assistant si rinnova: con un semplice swipe a destra nella schermata iniziale, sarà possibile accedere immediatamente a notizie locali, previsioni del tempo, eventi in agenda e ai risultati trading e sportivi. Facilitata la ricerca interna in app come E-mail, Contatti e Calendario.

Dopo l’update, Game Center verrà aggiunto nella schermata home dopo l’ultima app precedente.

Petal Search, il motore di ricerca di Huawei, verrà ottimizzato nella sua offerta di servizi di search in più di venti campi (tra cui notizie, app, servizi locali, viaggi e offerte commerciali). Consentita anche la ricerca vocale nelle lingue principali e la ricerca in sottocategorie specifiche quali interviste, video, podcast, articoli e immagini.

Petal Maps, infine, offrirà un’esperienza di navigazione più fluida a partire all’aggiunta di nuove funzionalità come Innovative Lane Guidance, per una guida più sicura e senza stress e Offline Maps, per mantenere gli utenti sulla strada giusta anche in assenza di connessione.