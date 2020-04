Huawei: offerte per poche ore su smartphone, tablet, laptop e indossabili

Huawei ha lanciato interessanti promozioni sul proprio store online. Le offerte saranno valide ancora per pochissime ore e coprono tutto il catalogo proposto dal colosso cinese in Italia. Smartphone, laptop, tablet, smartwatch e auricolari true wireless tutti venduti a prezzi scontati e con in omaggio un prodotto dell’ecosistema Huawei. Scopriamolo tutte.

Smartphone

Il nuovo P40 Lite che abbiamo avuto modo di recensire qui su Tom’s Hardware è disponibile a 269,90 euro (anziché 299,90 euro) nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Chi lo acquisterà riceverà in omaggio il fitness tracker Huawei Band 4 Pro con GPS dal valore di 79,90 euro.

Con l’acquisto di un P40 Lite E, arrivato sul mercato a 199,90 euro nella configurazione 4/64 GB, è previsto in omaggio il Mini Speaker dal valore commerciale di 29,99 euro.

Un’offerta interessantissima, invece, riguarda Mate 30 Pro: il potente phablet dell’azienda cinese di cui potete leggere la nostra recensione qui. Commercializzato a 1.099,90 euro, è in sconto a 749,90 euro con un voucher di 100 euro applicabile direttamente al carrello per l’acquisto.

Non è da meno P30 Pro che ricordiamo può contare sui servizi e le applicazioni Google. Il primo smartphone con fotocamera periscopica (qui la nostra recensione) è acquistabile al prezzo di 699,99 euro con un bundle che prevede in omaggio gli auricolari true wireless FreeBuds 3 dal valore di 179 euro.

Anche altri smartphone sono oggetto di interessanti sconti. Potete consultare tutte le offerte sullo store ufficiale consultabile a questo link. Tra queste, menzioniamo Nova 5T che basato sullo stesso processore di P30 Pro e con 5 fotocamere posteriori è venduto a 299,90 euro nella configurazione 6/128 GB.

Smartwatch e cuffie

Lo smartwatch Huawei Watch GT 2 (recensione) con cassa da 42 mm è disponibile a partire da 149,90 euro (anziché 199,90) mentre la versione più sportiva con cassa da 46 mm a partire da 179,90 euro (anziché 249 euro). Tutti coloro che lo acquisteranno riceveranno in regalo Huawei Band 3 Pro dal valore di 49,90 euro.

Promozioni anche per l’ultimo arrivato, Watch GT 2e dotato di sensore SPO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Con 169,90 euro, ci si porterà a casa anche gli auricolari Bluetooth AM61.

Huawei Band 4 nella colorazione Graphite Black è acquistabile a soli 19,90 euro, un prezzo molto interessante. Le performanti FreeBuds 3, invece, sono vendute a 179 euro.

Laptop e Tablet

Sconti anche su PC e tablet che sono diventati alleati perfetti in questo periodo di intenso smart working. Tra le proposte, troviamo i laptop Matebook D da 15 pollici e da 14 pollici venduti rispettivamente a 599,90 euro e 649,90 euro. Acquistandoli fino al 28 maggio si avrà in omaggio Huawei Band 3 Pro, mentre per poche ore ancora si aggiunge uno zaino Huawei.

Huawei Band 3 Pro in omaggio è prevista anche per l’acquisto di tablet quali HUAWEI T3 10 (2/16 GB) venduto a partire da 129,90 euro, la linea HUAWEI T5 10 (Wi-Fi) a 159,90 euro nella configurazione 3/32 GB e HUAWEI M5 Lite 10 (Wi-Fi) a 229,90 euro nella versione 4/64 GB e a 249,90 nella versione 3/32 GB.

Tutte le offerte sono valide per gli acquisti effettuati sullo store online ufficiale di Huawei dove potrete consultare tutte le promozioni attive, tramite questo link.