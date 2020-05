Huawei ha confermato P Smart 2020 anche per il mercato europeo. Le vendite inizieranno in Germania a partire dal prossimo 16 maggio. Confermate le indiscrezioni diffuse qualche giorno fa, che vedevano come protagonista proprio questo dispositivo.

Sono anche state convalidate alcune delle specifiche tecniche e il prezzo di lancio, che è pari a 199 euro. Il produttore ha scelto di modificare solo leggermente le specifiche tecniche del device (rispetto alla variante dell’anno scorso), così da poter integrare anche i servizi Google. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, l’azienda regalerà anche Huawei MiniSpeaker a tutti i consumatori tedeschi che sceglieranno il nuovo prodotto.

Huawei P Smart 2020 ha un display da 6,21 pollici e una fotocamera da 13 MP con sensore di profondità. Sotto la scocca troviamo il SoC Kirin 710F, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 3.400 mAh. Nella scocca posteriore è inoltre presente un lettore di impronte digitali. Il sistema operativo scelto è Android 9, ma troviamo anche i servizi Google.

Un dispositivo abbastanza interessante, ma con un costo forse eccessivo considerando la scheda tecnica. Lo smartphone dovrà infatti sbarcare in un mercato in cui i concorrenti sono numerosi. La stessa Huawei ha rilasciato recentemente P40 Lite (disponibile su Amazon) che, pur non avendo i GMS, offre delle caratteristiche tecniche senz’altro più interessanti.