Huawei P smart 2021: il migliore a 200 euro

Pochi giorni fa Huawei ha annunciato il nuovo membro della famiglia P smart. L’edizione 2021 prende tutto ciò che di buono è stato fatto sui predecessori e lo potenzia. Display, autonomia e fotocamera: tutti elementi che portano P smart 2021 a un livello successivo. L’eredità raccolta dal nuovo arrivato è importante. Le generazioni precedenti sono state campioni di vendita e P smart 2021 non sarà da meno. Partiamo dal prezzo per capire perché può essere annoverato tra i migliori smartphone economici.

P smart 2021 arriva in Italia a 229,90 euro nella configurazione che prevede 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Una cifra già di per sé appetibile ma che Huawei ha voluto rendere ancora più attraente. A tutti coloro che lo acquisteranno entro il 1° novembre, il colosso cinese offre in omaggio FreeBuds 3 (del valore di 139 euro), gli auricolari true wireless, tra i migliori sul mercato, che abbiamo avuto modo di apprezzare all’interno della nostra recensione. Ma non solo. A questo si aggiungono 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Huawei Cloud per 12 mesi. È chiaro dunque come il costo dello smartphone diventi quasi irrisorio.

Uno dei punti di forza è senza dubbio l’autonomia. Sotto la scocca troviamo una batteria da ben 5.000 mAh. Per quanto ormai non sia così difficile trovare smartphone con una tale caratteristica (pensiamo, per esempio, al Redmi Note 9 di Xiaomi o al Galaxy A31 di Samsung), P smart 2021 offre una durata della batteria decisamente sopra la media e che batte la concorrenza.

Il merito va al processore Kirin 710A, meno energivoro rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, all’ottimizzazione software ad opera di Huawei e soprattutto alla presenza degli HMS (Huawei Mobile Services) di cui vi abbiamo parlato ampiamente qui su Tom’s Hardware. Il vantaggio principale è quello di avere un’attività in background meno importante che porta inevitabili benefici in termini di efficienza energetica.

La parte software, dunque, ha un impatto sulla batteria più contenuto rispetto ad altri smartphone Android con i Google Mobile Services. E poi c’è il supporto per la ricarica rapida SuperCharge a 22,5W che con soli 10 minuti di ricarica assicura altre 2 ore di riproduzione video. Ideale dunque se passate la maggior parte del tempo fuori casa e fate un uso intenso dello smartphone. Non dovrete preoccuparvi di non avere abbastanza batteria per concludere le vostre giornate.

A tutto ciò si aggiungono:

un display IPS LCD da 6,7 pollici di alta qualità , certificato TÜV Rheinland per un’esperienza visiva confortevole e con un’ottima luminosità che non crea grattacapi nemmeno in ambienti esterni;

, certificato TÜV Rheinland per un’esperienza visiva confortevole e con un’ottima luminosità che non crea grattacapi nemmeno in ambienti esterni; un comparto fotografico versatile con ben quattro sensori (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) per scatti da qualsiasi prospettiva e in qualsiasi condizione di illuminazione, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano le scene in notturna;

(48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) per scatti da qualsiasi prospettiva e in qualsiasi condizione di illuminazione, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano le scene in notturna; 128 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 512 Gigabyte che offre spazio a sufficienza per conservare le vostre foto, video e documenti.

Tutto ciò per una cifra di soli 229,90 euro, un prezzo che fa entrare P smart 2021 nella lista dei migliori smartphone economici. Inoltre, come detto, fino al 1° novembre potrete beneficiare di interessanti omaggi. Insomma, un’occasione da non farsi scappare!