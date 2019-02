Huawei P30: presentazione a Parigi a fine marzo?

Huawei Poland ha affermato in un comunicato stampa che il produttore cinese presenterà i prossimi modelli della serie P a fine marzo a Parigi. Intanto, nuove immagini confermano il design.

Mentre Huawei sfrutterà la vetrina del Mobile World Congress per mostrare al mondo il suo smartphone pieghevole 5G, dovremo aspettare ancora un po’ per vedere i successori del P20. La sezione polacca dell’azienda cinese avrebbe fornito dettagli interessanti all’interno di un comunicato stampa, affermando che “a fine marzo Huawei presenterà a Parigi gli ultimi smartphone della serie P”.

Oltre questo dettaglio, non ci sono altre informazioni interessanti anche se le indiscrezioni si susseguono di continuo rivelando vari aspetti dei prossimi top di gamma P30. La nuova generazione dovrebbe comporsi di tre modelli: P30, P30 Lite e P30 Pro. La differenza potrebbe essere data dal numero di fotocamere e dal tipo di processore.

Inoltre, i rendering delle custodie già messe in commercio dal noto marchio Spigen confermano quanto trapelato finora. P30 Pro dovrebbe arrivare con ben quattro sensori fotografici posteriori posizionati come il predecessore e con il flash LED subito accanto a destra. Le fotocamere diventano tre per la versione base e due per la versione Lite. Il pannello frontale OLED dei primi due lascia spazio a un discreto notch a goccia.

È prevista anche la presenza di un jack audio da 3.5 mm e di un sensore di impronte implementato sotto il display. P30 e P30 Pro dovrebbero essere equipaggiati con il prossimo Kirin 985 di Huawei, mentre la variante Lite integrerà l’ultimo Kirin 980 – lo stesso visto a bordo della serie Mate 20. Non ci resta che attendere la presentazione a fine marzo per vedere come si presenteranno i nuovi modelli della serie P e per capire se riscuoteranno lo stesso successo dei predecessori.