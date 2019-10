Huawei P30, Wi-Fi e Hotspot funzionano contemporaneamente

Si chiama Bridge Wi-Fi, la funzione che permette alla serie Huawei P30 e Mate 30 di condividere la connessione Wi-Fi tramite hotspot.

Gli smartphone top di gamma targati Huawei permettono di condividere la connessione Wi-Fi tramite hotspot. Come ben sappiamo, sono due funzioni disponibili sugli smartphone ma che solitamente funzionano in maniera separata. In genere, l’utente può condividere la propria rete tramite hotspot solo quando non è connesso al Wi-Fi. Il produttore cinese, invece, ha fatto sì che sulla serie P30 e Mate 30 le due funzioni possano lavorare contemporaneamente.

In questo modo, è come se gli smartphone si comportassero come un ripetitore Wi-Fi. Una soluzione interessante che permette ai dispositivi di ricevere un segnale Wi-Fi e di condividerlo con altri. Non è necessario, dunque, essere collegati a una rete dati e di consumare i Giga a propria disposizione.

La funzione è definita Bridge Wi-Fi ed è in grado di supportare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Non può essere utilizzata con il Multi-Schermo, Huawei Share, Huawei Beam o con altre funzioni interconnesse contemporaneamente. Come attivarla? Bisogna recarsi nelle Impostazioni e aprire la sezione Wireless e Reti.

Da qui, bisogna selezionare Hotspot personale e cliccare su Altro. A questo punto, è necessario attivare la funzione Bridge Wi-Fi. Come il classico hotspot, è possibile modificare la password. Una volta attivata la funzione, lo smartphone è pronto per condividere il segnale di rete Wi-Fi a cui è collegato.