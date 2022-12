Se le più recenti indiscrezioni dovessero rivelarsi accurate, Huawei P60 potrebbe avere una fotocamera “particolare”.

Nonostante sia ancora presto per poter parlare di Huawei P60 basandosi su informazioni certe, alcune immagini trapelate potrebbero aver fornito qualche indicazione su quale potrebbe essere l’aspetto del prossimo smartphone della casa cinese. Sebbene le previsioni più affidabili diano il lancio di Huawei P60 come “certo” entro pochi mesi, sono ben poche le info disponibili su come sarà effettivamente fatto questo nuovo smartphone. Ma qualche indizio potrebbe arrivare da alcune foto, circolate in rete, di una cover di protezione.

In realtà c’è chi è andato persino oltre: basandosi sulla forma della suddetta cover protettiva, qualcuno ha sviluppato un render di quella che potrebbe essere la “forma” finale di Huawei P60, quantomeno quella del reparto fotografico sul retro del device. Osservando il render creato, possiamo infatti vedere che Huawei P60 presenta una disposizione delle fotocamere decisamente originale: un grosso cerchio principale ai cui lati si affiancano, in verticale, due cerchi più ridotti.

Pur rimanendo nell’ambito delle assolute speculazioni (ricordiamo che si tratta di un render basato su una cover protettiva) si può facilmente ipotizzare che il cerchio di dimensioni maggiori andrà ad accogliere la fotocamera principale, lasciando a teleobiettivo e ultra-grandangolo le altre due posizioni. A queste si affiancherebbero poi il flash e il microfono. Va inoltre ricordato che la fonte della foto da cui tutto è nato non sarebbe particolarmente nota e, di conseguenza, potrebbe rivelarsi completamente inaffidabile.

Non molto tempo fa lo stesso modello era stato al centro di un’altra fuoriuscita di informazioni che, oltre a dare per prossimo l’avvio della produzione in massa, ne avrebbe rivelato le specifiche tecniche. Per Huawei P60 si suppone la presenza, sotto la scocca, dello Snapdragon 8+ Gen 1, e che possa montare un obiettivo ad apertura variabile ed un teleobiettivo da 64MP, mentre lato connettività potrebbe doversi limitare alla rete 4G a causa delle sanzioni a cui è tuttora sottoposta l’azienda.