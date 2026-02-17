HUAWEI 4G Mobile WiFi 3s è disponibile su Amazon con uno sconto dell'11%, permettendovi di portarlo a casa a 75,99€ invece di 84,99€. Questo router portatile vi garantisce connessioni ad alta velocità fino a 300 Mbps in download e può collegare contemporaneamente fino a 32 dispositivi grazie al Wi-Fi dual-band. Approfittate dell'offerta a 75,99€ per avere connettività veloce ovunque, con una batteria che dura fino a 6 ore consecutive.

HUAWEI Mobile WiFi 3s, chi dovrebbe acquistarlo?

HUAWEI 4G Mobile WiFi 3s è la soluzione ideale per chi necessita di connettività affidabile ovunque vi troviate. Questo router portatile si rivela perfetto per professionisti in trasferta che devono rimanere connessi per videochiamate e accesso ai documenti aziendali, per famiglie in vacanza che desiderano condividere una connessione veloce tra tutti i dispositivi, e per chi vive in zone con copertura Internet domestica limitata. La capacità di connettere fino a 32 dispositivi contemporaneamente lo rende eccellente anche per gruppi di lavoro o eventi temporanei dove serve una rete affidabile.

Con velocità di download fino a 300 Mbps, questo hotspot mobile soddisfa le esigenze di chi necessita di streaming video in HD senza interruzioni, gaming online fluido e trasferimento rapido di file di grandi dimensioni. La batteria da 1.500 mAh garantisce 6 ore di utilizzo continuo, sufficienti per un'intera giornata lavorativa, mentre le dimensioni compatte delle dimensioni di una carta di credito lo rendono facilissimo da trasportare. L'app HUAWEI AI Life permette inoltre una gestione intelligente della rete direttamente dal vostro smartphone, con controllo del traffico dati e sicurezza avanzata.

HUAWEI 4G Mobile WiFi 3s è un router portatile compatto quanto una carta di credito che trasforma la rete mobile in un hotspot WiFi ad alte prestazioni. Supporta velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload, con connettività dual-band che permette di collegare simultaneamente fino a 32 dispositivi. La batteria da 1.500 mAh garantisce fino a 6 ore di autonomia continuativa.

