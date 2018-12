Huawei, un altro anno da record: nel 2018 il fatturato vola a 109 miliardi di dollari

L’avanzata di Huawei sembra inarrestabile. L’azienda cinese ha vissuto un altro anno da assoluta protagonista, con un fatturato che dovrebbe toccare i 109 miliardi di dollari. Si parla di un aumento del 21% rispetto al 2017, così come dichiarato dal Presidente della compagnia Guo Ping. Un risultato ancora più rilevante considerando i recenti problemi con gli Stati Uniti, che probabilmente si concretizzeranno nel 2019 nel settore del 5G.

Il fatto che Huawei stesse vivendo un anno più che positivo è un qualcosa di già emerso in merito alle previsioni di vendita in ambito smartphone. Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo infatti, l’azienda cinese dovrebbe toccare i 200 milioni di unità spedite, consolidando ulteriormente la seconda posizione nella classifica mondiale dei produttori, relegando definitivamente Apple sul gradino più basso del podio.

Tutto questo in un contesto, quello del mercato smartphone, nel quale c’è stata una diminuzione delle spedizioni in praticamente tutto il 2018. In tal senso, attendiamo i dati relativi al periodo natalizio che, considerando la situazione generale, saranno particolarmente significativi per comprendere l’andamento anche in vista della prima parte del 2019.

Mate 20 Pro a sinistra, Mate 20 a destra

Con l’avvento del 5G, la posizione di Huawei potrebbe ulteriormente rafforzarsi, considerando come anche la divisione impiegata nelle infrastrutture di rete sia tra le prime a livello mondiale. Insomma, l’equilibrio del settore tecnologico sembra essere sempre più spostato a Oriente, con la Cina che si appresta a essere grande protagonista anche in vista del prossimo anno.