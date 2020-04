Huawei Watch GT 2e è disponibile in Italia a 169 euro

Il nuovissimo Huawei Watch GT 2e è disponibile in Italia. Lo smartwatch, acquistabile direttamente dal sito web ufficiale del produttore, ha un costo consigliato di 169 euro ed è disponibile in quattro differenti colorazioni (Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White).

Il dispositivo è molto simile a quello lanciato pochi mesi fa, ma con alcune differenze. Il design è infatti stato modificato ed è perfetto per gli sportivi. L’orologio presenta un aspetto moderno e sportivo: un quadrante rotondo, un display circolare AMOLED da 1,39 pollici e un cinturino in morbida gomma fluorurata.

Il device ingloba il sensore per il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, Truseen™ 3.5 (per il battito cardiaco), TruRelex™ (gestione dello stress) e Trusleep™ 2.0 (qualità del sonno). Huawei Watch GT 2e offrirà ai consumatori alcuni strumenti con cui poter analizzare in qualunque momento le proprie condizioni di salute.

Sotto la scocca troviamo il processore Kirin A1, che dovrebbe assicurare un’autonomia di 14 giorni (che scende a 30 ore se il GPS è attivo). La memoria interna è pari a 4 GB e permette di archiviare diversi brani musicali, riproducibili successivamente grazie all’ausilio degli auricolari Huawei FreeBuds 3 (disponibili all’acquisto su Amazon).