Huawei Watch GT Active ed Elegant disponibili in Italia: si parte da 229 euro

Le nuove versioni del Huawei Watch GT consentono all'azienda cinese di andare incontro a un'utenza più ampia.

Le nuove versioni del Huawei Watch GT – denominate Active ed Elegant – arrivo oggi in Italia. L’azienda cinese le ha presentate in occasione dell’evento dedicato al P30 Pro e P30, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un articolo dedicato. Questi due nuovi smartphone portano con se novità sia da un punto di vista estetico che in termini di specifiche tecniche.

Partiamo dal modello meno costoso, ovvero il Watch GT Elegant. È equipaggiato con un display AMOLED da 1,2 pollici caratterizzato da risoluzione di 390 x 390 pixel. Siamo dunque difronte a un quadrante circolare con cassa da 42 mm e resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il che lo rende adatto a monitorare anche gli sport acquatici. Non manca la possibilità di monitorare il battito cardiaco e il supporto agli standard per la localizzazione satellitare (GPS GLONASS Galileo).

Rispetto alla variante standard del Watch GT, questa versione Elegant ha un aspetto meno “maschile” e potrebbe incontrare dunque incontrare i gusti anche del pubblico femminile. Tra l’altro, Huawei parla di un’autonomia di circa 7 giorni, per cui inferiore rispetto allo smartwatch che abbiamo recensito lo scorso anno. Attendiamo comunque di provarlo sul campo, per acquistarlo sono necessari 229 euro.

Per quanto riguarda invece il Watch GT Active, l’azienda cinese ha scelto una cassa da 46 mmrealizzata in acciaio inossidabile con tanto di finitura in ceramica. Integra uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel. Tutto questo, unitamente a uno spessore di 10,6 mm, potrebbe renderlo adatto soprattutto ai polsi maschili viste le dimensioni.

Anche in questa versione presente il monitoraggio del battito cardiaco, il supporto agli standard di localizzazione satellitare e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Huawei parla di un’autonomia di circa 14 giorni, esattamente il doppio rispetto al Watch GT Elegant, un dato che andrà comunque verificato nell’utilizzo quotidiano. Per acquistarlo sono necessari 249 euro.