Se cercate una soluzione pratica per espandere le porte del vostro dispositivo, l'Hub USB C 7 in 1 TP-Link UH7020C è disponibile su Amazon con uno sconto del 19%. Questo versatile hub trasforma una singola porta USB-C in sette porte diverse: include HDMI 4K@60Hz per collegare monitor esterni, lettori SD e microSD UHS-I per trasferimenti fino a 200 MB/s, e ricarica rapida fino a 100W. Al prezzo di 21,99€ invece di 26,99€, offre anche tre porte USB 3.0 con velocità SuperSpeed a 5 Gbps. Compatibile con Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android e Chrome OS, funziona in Plug & Play senza bisogno di driver.

Prodotto in caricamento

TP-Link UH7020C, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link UH7020C è l'accessorio ideale per tutti i professionisti e creativi che lavorano con laptop dotati di porte USB-C limitate. Vi troverete perfettamente a vostro agio se siete videomaker, fotografi o content creator che necessitano di trasferire rapidamente file da schede SD e microSD raggiungendo velocità fino a 200 MB/s. Questo hub rappresenta la soluzione ottimale anche per chi deve collegare frequentemente monitor esterni in 4K@60Hz, garantendovi un'esperienza visiva cristallina per editing video, presentazioni professionali o semplice intrattenimento multimediale.

Se vi capita spesso di esaurire le porte disponibili sul vostro dispositivo, questo hub 7 in 1 risolverà definitivamente il problema, permettendovi di connettere simultaneamente periferiche USB, hard disk esterni e altri accessori grazie alle tre porte USB 3.0 con trasferimento dati a 5 Gbps. La ricarica rapida da 100W vi consentirà di alimentare il laptop mentre lavorate, evitando spiacevoli interruzioni. Particolarmente apprezzato da studenti, smart worker e nomadi digitali per la sua compatibilità universale e l'installazione plug & play immediata, rappresenta un investimento intelligente a un prezzo estremamente competitivo.

Il TP-Link UH7020C è un hub USB-C 7 in 1 che trasforma una singola porta in sette connessioni versatili. Dotato di uscita HDMI 4K@60Hz per collegare monitor esterni, slot per schede SD e microSD UHS-I con trasferimento fino a 200 MB/s, e ricarica rapida da 100W, questo hub mantiene il vostro dispositivo sempre alimentato.

Vedi offerta su Amazon